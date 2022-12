Az elmúlt napokban fontos bejelentések övezték a Vitál Club sportegyesületének kajak-kanu szakosztályát. Az eddigi bázis, a Csónakázó-tó szomszédságában található Koronázó Park főépületét használhatják mostantól központnak a fiatal hajósok.

– Nekünk mindenféleképpen fontos volt, hogy egy állandó, fix bázishoz jussunk. Ez megadja a lehetőséget arra, hogy naponta, vagy akár naponta kétszer is tudjunk készülni. Az előző időszakokban erre nem volt lehetőség, úgyhogy szerintem egy fontos mérföldkőhöz érkeztünk, ezt próbáljuk kihasználni. Azt tudni kell, hogy a Vitál Club kajak-kenu szakosztálya nem feltétlenül az élsportról szól. Próbáljuk a szabadidő-, illetve a tömegsportot erőltetni, népszerűsíteni. Úgy gondolom, hogy azok a gyerekek, akik hozzánk járnak, ők évről évre fejlődnek és egyre többet tanulnak. Szerintem jó úton járunk – mondta lapunknak Fidel László, a szakosztály vezetőedzője.

A szakosztály a város támogatásával egy új hajóval is gazdagabb lett, évről évre egyre jobb körülmények között tudnak készülni az egyesület versenyzői. Az új otthon pedig a megállapodás szerint öt plusz öt végi használhatja majd a Vitál.

– Nagyon jó új színfoltot jelentett a városnak a Vitál Club Sportegyesületének megjelenése, főleg az ilyen jellegű vizisport hiányzott. Sokáig nem is volt hozzá megfelelő infrastruktúra, de a Csónakázó-tó a kotrásával ez lehetővé vált, hogy a kajak-kenu is meghonosodjon Székesfehérváron. Hét év alatt pedig most már elértek arra a szintre, hogy egy épület, egy otthon vált szükségessé nekik. Ennek az épületnek az eredeti funkciója nem volt népszerű, így már évek óta kerestük az új funkciót. Szerencsére a Vitál Clubbal való együttműködéssel ezt megtaláltuk, bízom benne, hogy ebben az 5 plusz 5 évben tényleg otthonra lelhet az egyesület – nyilatkozta az átadáson Bozai István Székesfehérvár képviseletében.

Az új épület pedig új terveket is eredményezett a klubnál. A sportszakmai célok mellett egészségügyi és öko jellegű programokkal is készülnek.

– Hatéves folyamatnak újabb fontos állomásához értünk, remélhetőleg ez még nem a végállomás, vannak terveink. A mostani világban a városok szűkebb költségvetése okán mindenki próbálja a meglévő értékeit, épületeit hasznosan használni. Ezért hirdette meg a város is a Koronás park fejépületének a hasznosítását nyílt pályázaton. Szerencsére mi nyertük meg a jogot a bérlésre. Több célunk is van vele. Nyilvánvalóan a sport és az egészségügy az egyik, a másik ökoturizmus. Egy izgalmas, új célpontot szeretnénk kínálni a látogatóknak. Bemutatni azt, hogy a Csónakázó-tó, a Sóstó és a Velencei-tó milyen élővilággal rendelkezik – nyilatkozta Szipola Antal,az egyesület vezetője, majd kitért a sportszakmai tervekre is. – A gyerekek száma nagyjából 20-30 között mozog az elmúlt időszakban. Eddig nem volt hely igazán, ahol a hajókat tudtuk volna tárolni, nem rendelkeztünk konditeremmel sem, mindig bérelni kellett valahol. Ezzel az épülettel ezek a problémák megoldhatóak, gyakorlatilag a nap bármely szakában jöhetnek majd a fiatalok erősíteni. Illetve szeretnék foglalkozni a sport egészségüggyel is, erre a területre kevésbé koncentráltunk eddig. A sportdiagnosztika fontos velejárója az élsportnak. Előadásokat tudunk tartani, mostantól akár 100 embert is le tudunk majd ültetni itt. Nem csak a gyerekeket várjuk, hanem a szülőket is.