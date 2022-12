A tabella közepét túlhaladó csapatok, illetve az alsó régióban levő gárdák vezetőedzői is bizakodóan tekintenek a tavaszi idény felé, függetlenül attól, hogy csapatuk nem biztos, hogy minden tekintetben megállja a helyét az osztályban.

Nem véletlenül tettünk fel kérdéseket feléjük…



- Mi volt a célkitűzés, mi az, amit sikerült megvalósítani, mi az, amiben hiányérzete van?

- Hogyan tekint vissza a szezonra, erősebb, vagy netán gyengébb lett a bajnokság?

- Hogyan tovább, mikor indul a felkészülés, lesznek–e változások a keretben?



10. Ercsi Kinizsi 14 5 2 7 28-38 17

Lieber Károly az Ercsi Kinizsi vezetőedzője: - Célkitűzésünk, mint minden évben, hogy a középmezőnyhöz tartozzunk, illetve ne legyenek kiesési gondjaink. Az első fordulóban legyőztük az Enyinget, de utána egy kicsit beragadtunk, majd nehéz mérkőzések jöttek, amelyek sorozatos nagy gólarányú vereségekkel jártak. Szerencsére aztán a végére ismét egyenesbe jöttünk, vegyes érzéseim vannak, mert a kieső zónából eljöttünk, ám nem tartozunk a tabella első feléhez úgy, ahogy azt előzetesen gondoltuk. A tavaszi szezon zárására feltétlenül az 5.- 8. helyet szeretnénk megcélozni. Nagyon kiegyenlített lett a bajnokság, az elején úgy tűnt, hogy három csapat is az első helyre esélyes, de véleményem szerint nagyon kimagaslik a mezőnyből a Gárdony csapata. A Sárbogárd, a Főnix FC, Kápolnásnyék és az Ikarus-Maroshegy meg tudták volna szorongatni őket, de úgy vélem, hogy ez a kérdés is eldől. Viszont az összes többi csapat, amely utánuk következik, iszonyatosan erős elegyet alkot, ott bárki bárkit megverhet, ahogy ez több alkalommal már be is bizonyosodott. Január közepén kezdjük a munkát, úgy beszéltük meg a vezetőséggel, hogy lesz némi változás, de szeretnénk egyben tartani a csapatot. Elképzelhető, hogy lesznek távozók, őket feltétlenül szeretnénk pótolni, valamint fiatalokkal frissíteni a keretet. Lényegében véve még az sem probléma, ha kicsit idősebbek jönnek, az a lényeg, hogy beálljanak a sorba, és harcoljanak a Kinizsiért. Elindulunk a Téli Műfüves Bajnokságban, ezen kívül próbálunk lekötni nálunk erősebb csapatokkal edzőmérkőzéseket, elsősorban más megyei, valamint fővárosi, BLASZ I-es együttesekkel, hogy ne mindig csak Fejér megyei gárdákkal találkozzunk.



11. Enying 14 4 1 9 22-37 13

Mohai Norbert az Enying szakosztályvezetője: - Teljesen amatőr, szerény költségvetésű klubként csak lassú, hosszútávú fejlődésben gondolkodhatunk. Vezetőedzőnkkel, Molnár Ferenccel immár négy éve dolgozunk együtt, természetesen a közös szakmai munkát is hosszú távon kell terveznünk. Ennek megfelelően, idei célkitűzésünk csak egy picit magasabb a tavalyinál pontszámban, de ami viszont már egy stabil, középmezőnybeli helyezéssel kell felérnie. Egyszerűbben fogalmazva, szeretnénk a 7.-9. helyek valamelyikére odaérni május végére. A szezon elején egész jól összejöttek a dolgok. Hoztuk a kötelezőket, s okoztunk néhány kisebb meglepetést is. Aztán az évad második fele szinte teljes egészében elúszott, s mi csak nyomoztuk az okokat. Nyilván emiatt nőtt a csapaton belüli feszültség és pesszimizmus. Nagyon vártuk már, hogy bővüljön a Megyei egyes mezőny. A Mór erejét bőven ellensúlyozza a Gárdony, a távozó Kisláng helyett viszont kettő olyan újonc érkezett, akik jelenleg nagyon hasonló cipőben járnak, ahogy mi is kezdtük néhány évvel ezelőtt. Hiszek benne, hogy folyamatos belerakott erőfeszítéseknek, alázatos munkának, náluk is meglesz az eredménye. A néhány stabil élcsapattól eltekintve, mindenki másnál az éppen aktuális játékosállomány határozza meg a jobb vagy éppen a gyengébb szereplést. Elég csak például a Bodajknál és a Lajoskomáromnál történt játékosmozgásokra gondolni, azonnal megkapjuk a választ miért találjuk őket a tavalyihoz képest ellentétes helyen a tabellán. Véleményem szerint egyébként nagyon hasonló a színvonal évek óta. Ezzel együtt szerencsésnek érzem magunkat, hogy a legmagasabb osztályban szerepelhetünk. A fizikai állóképesség szinten tartását célzó erősítő edzésekkel nem állunk le télen sem, a labdás foglalkozásokkal pedig január elején vissza is térünk a pályára. Februárban mi is részt veszünk az FMLSZ Téli Műfüves Bajnokságában. Jó erőpróba ez számunkra abban a tekintetben, hogy tudjuk azt, hol tartunk a felkészüléssel a tavaszi rajt előtt. Három játékossal tervezünk bővíteni a téli átigazolás alatt. Minden bizonnyal elkél majd az erősítés, mert úgy tűnik, egy alapemberünk elbúcsúzik a csapattól, ami érzékenyen érinthet minket.



12. Csór Truck-Trailer 14 3 1 10 18-32 10

Pécsi László a Csór Truck Trailer vezetőedzője: - Az idény elején úgy fogalmaztuk meg a céljainkat, hogy azon a bizonyos vonalon felül szeretnék végezni a tabellán, amely a kiesés jelenti. Ez a helyezés, amit elértünk úgy gondolom nem rossz, vállalható és a célunkat elértük. Természetesen van hiányérzetem, hiszen az ember mindig többet akar, hiszem azt, hogy több van a csapatban, de jelen pillanatban ez a keret, amellyel ebben a fél szezonban dolgoztunk jól mutatja a lehetőségeinket, és az értékeinket. Azzal mindig is tisztában voltunk, hogy az első osztály más szintet képvisel ahhoz képest, ahol korábban játszottunk. Eddig megyei első osztályú csapatokkal csak kupamérkőzéseken találkoztunk, egy laikus azt gondolhatta, hogy nincs nagy különbség a két osztály között, mivel a mérkőzések hétköznapokon vannak, viszont a sorozat terhelés megmutatta azt, hogy nem összehasonlítható a két osztály szintje. Nem csalódtam, azt kaptam amit előzőleg elképzeltem, tényleg újoncok vagyunk, voltunk, de itt is van három-négy csapat, amely kiemelkedik a mezőnyből, utána azonban eléggé szoros a tabella. Január 6-án szeretnénk indítani a felkészülést, nagyobb változások nem lesznek a keretben, anyagi forrásokban talán a legszerényebbek közé tartozunk, úgyhogy ez is behatárolja a lehetőségeinket. Nagyon rosszul érintett bennünket hogy három-négy alapjátékos sérülés miatt rengeteget kihagyott, visszatérésükkel feltétlenül erősödni fogunk.



13. Bodajk SE 14 2 3 9 13-36 9

Kocsis Jenő a Bodajk SE vezetőedzője: - Amikor a csapathoz kerültem nekem az volt a célom, hogy minél több mérkőzést megnyerjünk. Ez sajnos nem valósult meg, mert eléggé átalakult, kicserélődött a csapat a tavalyi szezonhoz képest. Igazán az motivált, amikor felkértek a csapat irányítására, hogy a fiam, Dominik itt játszik, valamint korábbi pusztavámi játékos is erősíti a gárdát. Nem mondhatom azt, hogy ne lettek volna jó meccseink, mert a Sárosdot legyőztük hazai pályán, valamint a sokat futó és zakatoló házigazdák ellen nyertünk Enyingen , onnan pedig egyáltalán nem könnyű elhozni a három pontot. Elsősorban a mentális gondokat látlak a csapat körül, nekünk sokkal előrébb kellene tartanunk. Nehezítette a dolgunkat, hogy egész ősszel idegenbe pályára, kispályán, vagy albérletben edzettünk, így kevésbé tudtuk begyakorolni azokat a taktikai elemeket, amelyeket szerettem volna alkalmazni. Lajoskomáromban például rúgtunk hét kapufát, amit lehetett kihagytunk, és vezetésünk után kaptunk két gyermeteg gólt, amelyekkel vesztettünk. Az Ercsi elleni mérkőzés után voltam elégedetlen a csapat hozzáállásával, ellenben a Kápolnásnyék elleni hétgólos vereség után egy szót nem szóltam, mert annyival jobb volt, lefocizott bennünket a hazai csapat. Minél hamarabb el szeretnénk kezdeni a felkészülést, legkésőbb január közepén, ha valamit el szeretnénk érni. Legalább három-négy játékossal bővül majd a keretünk. A munka során főként fizikailag kell rendbe jönnünk, ezen kívül pedig helyükre kerülhetnek a dominók, minden játékos megfelelő poszton játszhat, és akkor sokkal szebb tavaszunk lehet. Ezek alapján a középmezőnybe várom a csapatot.



14. Martonvásár 14 1 5 8 14-41 8

Kozma László a Martonvásár elnöke: - A célkitűzésünk mindenképpen az volt, hogy a középmezőnyben végezzünk, ennek is az első felében, ami azt jelenti hogy a 8. helyet céloztuk meg ismerve az állományt. Amint látszik ez nem sikerült, a számok önmagukért beszélnek. A gyengébb szereplés oka véleményem szerint, hogy egy kicsit gyengült a játékosállomány, nem tudtuk azokat pótolni, akiket tavaly elengedtünk, illetve elmentek tőlünk. Az edzések látogatottságával nem volt baj, leginkább mérkőzések okozták a legnagyobb problémát a csapat számára. Úgy látom, hogy nem annyira erős a bajnokság, mint a korábbi években. Nyilván van egy-két kiemelkedő csapat, mint a Gárdony és a Főnix FC, amelyek jól játékerőt képviselnek, de hiányoznak, vagy eltűntek azok az NB-s játékosok, akik korábban meghatározóak voltak megyei szinten. Az idény közben néhány játékosunk elment, ezért kényszerűségből is, de igazolnunk kell, szeretnénk pótolni őket. Télen kicsit nehezebb igazolni, így nem tudjuk, hogy minőségben mit jelent majd egy-egy pótlás, tárgyalunk játékosokkal, és feltétlenül szeretnénk elmozdulni arról a helyről ahol jelenleg állunk. Január 10-én megkezdjük a felkészülést, és megpróbálunk minél több pontot szerezni A tavaszi idényben. Nem sok edzőmeccset kötöttünk le, mert elindulunk a Téli Műfüves Bajnokságban helyszín-rendezőként. Számunkra ez nagyon jó felkészülést jelent, ám ettől függetlenül néhány összecsapást le fogunk játszani. Természetesen ez még nem a végleges A program, mert az energiaválság közbeszól, így csak heti kettőt tudunk edzeni villanyfénynél, valamint ezen kívül meccset játszani. Ezzel már ősszel is szembe kellett néznünk, de megpróbáljuk kihozni belőle a maximumot, és a meccs véleményem szerint a legjobb edzés. Szombaton és vasárnap fogunk pályára lépni a tervek szerint.



15. Bicske II. 14 1 2 11 16-50 5

Pekowski Michal a Bicske II. vezetőedzője: - Eredmény szempontjából nem volt konkrét célkitűzése a klubnak felénk. Azt kérték, a játékosokat tudjam egyénileg fejleszteni és esélyt adni nekik. Fiatal csapatról van szó, A többsége még utánpótláskorú és ennek következtében több fronton is jelen vannak. Azt szerettük volna, hogy megszokják a felnőtt futballt, az első lépcsőfokot meg kell tenniük. Ez kissé bátor kísérletnek tűnik, egyesek nem is tudták meglépni, de próbálkoznunk kell tovább és a legjobb teljesítményünket kell nyújtani, hogy ezek a játékosok a későbbiekben az NB III-as csapatot tudják erősíteni. Az lehet a közeljövő célja, hogy ezek a saját nevelésű játékosok itt bizonyítsanak. Tisztában voltam azzal, hogy az osztály váltás nagy ugrás lesz, de nem hittem azt, hogy ennyire. Kevés rutinnal rendelkező csapat vagyunk, de voltak olyan mérkőzések, ahol többet vártam volna a társaságtól, mert akkor az év végén jobban néztünk volna ki, jobban álltunk volna a tabellán. Ez láthatóan nem sikerült, de nem szabad csüggedni és előrefelé kell nézni. Leginkább a megyei a másodosztállyal voltam képben tavaly, tudtam, hogy ez lesz az én csapatom, ettől függetlenül tájékozódtam a kollégáktól, akik sok értékes információkkal láttak el a Megyei I-ről. Így egyáltalán nem lepett meg, hogy mennyivel erősebb itt a színvonal, mint egy osztállyal lejjebb. vannak olyan csapatok, amelyek az NB III-as mezőnyben is simán helytállnak. Továbbra azt vallom, hogy a fiatalok számára ez az osztály nagyon jó lehetőség. Január utolsó hetében kezdjük a felkészülést, lesznek próbajátékosaink, de azt, hogy konkrétan ki marad közülük még nyitott kérdés. A Téli Műfüves Bajnokságban nem veszünk részt, négy edzőmérkőzést terveztünk, ezt a számot megfelelnének tartom, mivel a játékosok közül sokan az NB III-as kerettel készülnek és ott is pályára fognak majd lépni.