Gárdony-Pázmánd NKK - Szombathelyi KKA 25-28 (10-18)

Gárdony, 50 néző. V.: Csányi T., Gadányi T.

Gárdony-Pázmánd NKK: Kaffka (kapus) - Lukovics 5 (3), Kecskeméti-Horváth 2, Zámori 1, Bártfay 3, Takács C. 4 (1), Ágoston 2. Csere: Csatlós (kapus), Sárvári 1, Hargitai 5 (1), Bozsok, Rezneki, Szűcs N. 1, Ragó 1, Bukovics. Edző: Virincsik Anasztázia

Szombathelyi KKA: Christe - Kiskartali 1, Kulcsár 6, Pódör R. 5 (2), Szendrei 5, Tanaskovic 1, Varga N. 3 Csere: Fritz (kapus), Biró 1, Török, Szmolek 5, Horváth A. 1, Papp K. Vezetőedző: Pődör Zoltán

Kiállítások: 6 ill 10 perc

Hétméteresek: 6/5 ill 3/2

Piros lap: Hargitai (57.p.)

Két erős pillérét is nélkülöznie kellett a Gárdony-Pázmánd NKK alakulatának a Szombathelyi KKA elleni Magyar Kupa-mérkőzésen. Bánfai Virágot nem engedte el anyaegyesülete, a Budaörs, míg Becséri Kitti betegség után lábadozik.

Mindkét csapat hozta az első támadását, Kulcsár góljára Zámori Dorina válaszolt. Kaffka nagyot védett, majd felállt fal ellen nem tudtak mit kezdeni a társak mezőnyben, az ellenakcióból Kiskartali szerzett újra vezetést a vendégeknek. Támadásban továbbra is akadoztak a gárdonyiak, Pődör Rebeka aztán hetesből, Tanaskovic átlövésből növelte a szombathelyi fórt, 1-4. Horváth Laura remek közbelövéssel nyugtathatta volna meg a tópartiakat, de egy, a támadásban eladott labdával indulva Kulcsár robogott gólig, 2-5. Hargitai állította meg okosan a nyugatiak akcióját, abból indulva Lukovics ejtett a hálóba. Nem maradt el a látogatók válasza, akik könyörtelenül kihasználták a hazaiak hibáit. Már a meccs első negyedórájában érvényesült a papírforma, az NB I/B-s bajnokság második helyén álló Szombathelyi KKA magabiztosan kézilabdázott, azonban a gárdonyiak oldalán is villantak szép megoldások, Ágoston káprázatos irányváltása után lőtt szép gólt, Lukovics pedig nullszögből talált be. Virincsik Anasztázia forgatta csapatát, s valamelyest összeállt a támadás, de néhány technikai hiba így is meghiúsított néhány próbálkozást. Négy gólra zárkózott a Gárdony, azonban hamar ellépett újra az SZKKA. Hét góllal vezetett a Szombathely, mikor Csatlós Csenge az általa őrzött kapu elől dobott egész pályát átívelő kapufát, vagyis a szerencse sem volt a gárdonyiakkal. A komolyabb kérdés már az első félidő végén eldőlni látszott, az SZKKA nyolc gólos előnnyel ment a szünetre.

Fordulás után Christe tovább remekelt a vendégek kapujában, de Csatlós is fogott néhány lövést. Ágoston és Bártfay góljaival zárkózott a Gárdony, de ha a ziccerek egy részét nem kapusba lőtték volna a tópartiak, akkor nem örülhetett volna a vendég a tízgólos differenciának már a 39. percben. Szorosabbra fűzték a hatos falat Hargitaiék, s araszoltak, kapaszkodtak, de megszorongatni nem tudták az esélyesebb vendégeket. Hargitai Dorottya nagyon élt a játékrész közepén, sorozatban öt gólt dobott, majd a labdaszerzésekből be-betaláló Gárdony-Pázmánd már négy gólra zárkózott, 23-27. Az utolsó öt perc nyitányán Fritz hetest fogott, s ez döntőnek bizonyult. Ugyan volt még lehetőség a nagyon közeli felzárkózásra, de ziccereket rontott a végjátékban a meccset szorossá tévő Gárdony-Pázmánd, így a Szombathelyi KKA jutott tovább a kupában.