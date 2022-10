A korábbinál is szélesebb körből kerülhettek ki ezúttal jelöltek, mert az elismerés több kategóriáját is kibővítették. Hagyományosan a magyar tudomány, művészet, kultúra és sport példaértékű teljesítményt nyújtó képviselőinek elismerésére szeretnének idén is lehetőséget adni.

Az idei díjazottakkal összesen 580-ra nő az elismert kiválóságok száma, akiknek tevékenységét több mint 5 milliárd forinttal támogatta a Prima Primissima Alapítvány.

A díjazottak várhatóan 2022. december 2-án ismét személyesen vehetik át elismeréseket. A Művészetek Palotájába tervezett díjátadó különlegessége, hogy műsorszámaiban a korábbi évek Junior Prima-, Prima- és Prima Primissima díjazottjai működnek közre, díszletét pedig a szintén Junior Prima-díjas Zöldy Z Gergely díszlet-, jelmez- és látványtervező újítja meg.

A 2022. évi Prima díjazottak között Magyar sport kategóriában szerepel Vörös Zsuzsanna olimpiai bajnok öttusázó, aki 1989-ben kezdett el sportolni az Alba Volán SC versenyzőjeként.

14 felnőtt, 5 junior vb-n, 14 Eb-n és 3 olimpián indult. A juniorok között 1997-ben egyéni világbajnok, Európa-bajnok, váltóban háromszor aranyérmet nyert. Háromszoros felnőtt világbajnok (1999, ’03, ’04.), 3 VB ezüst és 2 EB arany büszke tulajdonosa egyéniben. Ő volt az első magyar sportoló, aki női öttusa olimpiai aranyérmet tudott nyerni a 2004-es athéni ötkarikás játékokon. A Testnevelési Főiskolán öttusa szakedzői és testnevelői diplomát szerzett. 2005-ben az év sportolója. A MÖSZ általános alelnöke, a 2020-as tokiói olimpián bronzérmes, Kovács Sarolta edzője, a Volán Fehérvár Öttusa Szakosztály igazgatója.