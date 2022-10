A nyáron a DFVE keretéből távozott Gurisatti Gréta és Szilágyi Dorottya is, vagyis Mihók Attila két stabil kezdőjátékosát veszítette el. A keret sokat fiatalodott, adódik a kérdés, a taktikán kell a változtatni az eddigiekhez képest.

– A felkészülés alatt megcsináltuk a szokásos kiképzőtábort, viszonylag jól teljesítettünk, kevesen estek ki a sorból. Sajnos a Pál Réka és a Somogyvári Lili megsérült, ők azóta sem állnak a rendelkezésünkre – tekintett vissza lapunnak Mihók Attila, a DFVE vezetőedzője. – Egységes, fiatal csapatunk van, részben más játékstílust próbálunk játszani, mint az előző években, most elsősorban sebességünkre és mozgékonyságunkra alapozva állítjuk össze a taktikát. Ennek az éles helyzetekbe való átvitele nem olyan egyszerű, a lejátszott bajnokikon továbbra is a „sztárjaink” domináltak, elsősorban Garda Kriszti állt a társaság élére.

A Dunaújváros eddig három bajnokin van túl, a Fejér megyei alakulat a nyitányon 16-4-re verte a Győrt, majd a III. Kerület otthonában 10-5-re diadalmaskodott. A harmadik fordulóban a Szeged látogatott a DFVE-hez, Gardáék ezúttal 14-8-ra nyertek.

– Eddig a számunkra verhető csapatokkal találkoztunk, az gondolom, hogy ezeknek a találkozóknak a megnyerése magunk fele is elvárás. Miközben ez idén nehezebb lesz, hiszen eddig ezzel a kerettel nem volt ilyen téren tapasztalatunk, a játékosok egy része ezelőtt még nem is játszott az OB I-ben. A felkészülésekben ott voltak eddig is, kivárták a sorukat, megtanulták a tanulnivalókat. Ettől függetlenül nekik még nagy stresszhelyzet a felnőtt bajnokság. A továbbiakban arra kell koncentrálni, hogy a fiatalok minél nagyobb rutint szerezzenek, türelmesnek kell lennünk ebben a szezonban. Nem szabad azt gondolnunk, hogy ott tudjuk folytatni, ahol abbahagytuk, ezzel túlterhelnék őket. Mindenki győzelmet vár el a csapattól, de ezen a téren úrra kell lenni magunkon, kell időt hagyni a társaságnak. Ettől függetlenül ez a három mérkőzés úgy sikerült, mintha semmilyen változás nem történt volna a keretben, de a neheze még csak most jön.

A novemberi válogatott szünet után három frontos harc vár a dunaújvárosi lányokra, hiszen a bajnokság mellett az MK-ban az FTC jön szembe, továbbá a BL-selejtezők is megkezdődnek.

– Nehéz lesz helyt állni. Nekünk most inkább nagyszerű lehetőségként kell felfogni ezeket, hogy eljutottak a játékosok oda, hogy ilyen szintű megmérettetésekben vehetnek részt. A nehéz sorozat után sokkal jobb játékosokkal fogunk együtt dolgozni akárhogy is sikerülnek ezek a mérkőzések. Bizonyos értelemben ezt az évet, de talán még a következőt is ész érvek mentén egy felkészülési időszaknak kell tekintenünk, és ha ezt valóban magunkévá tudjuk tenni, akkor 2-3 éven belül egy nagyon erős Dunaújváros lehet újra, nemzetközi szinten is.