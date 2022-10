Háromszoros egyéni világ- és Európa-bajnok, csapatban és váltóban is megannyi érmet szerzett, 24-szeres magyar bajnok. De talán a legfontosabb: ő Székesfehérvár első és ezidáig egyetlen olimpiai bajnoka. A korábbi klasszis öttusázó, Vörös Zsuzsanna irányítja a Volán Fehérvár öttusa szakosztályát, a Magyar Öttusa-szövetség általános alelnöke, mindemellett edző. Nem is akármilyen, hiszen trénerként is büszkélkedhet egy olimpiai bronzéremmel. Hiszen Kovács Sarolta tokiói harmadik helyében is tevékeny része volt.