Az elmúlt években a seregélyesi SER-Ringen is készülő csapat a tavalyi idényben Rossit a harmadik helyig segítette. A bajnoki cím már akkor sem sokon múlott, így az idei szezonra megvoltak az egyértelmű célkitűzések. A 15 éves motorversenyző pedig megugrotta a lécet, ellentmondást nem tűrő teljesítménnyel övé lett a bajnoki cím az NTC-ben.

– Nagyon pozitív szezon volt a versenyzés szempontjából – nyilatkozta lapunknak Stefano Favaro, a magyar istálló csapatmenedzsere, aki anno Talmácsi Gábor pályafutását is segítette. – A tavalyi évben harmadik lett az összetettben, már akkor is szép teljesítményt nyújtott végig. Az idei kiírásban a célunk az volt, hogy megnyerje a bajnokságot. Rossi az első versenytől az utolsóig az összetett ponttáblázat élén állt, komoly eredményeket ért el, mióta létezik a sorozat, ő lett a legeredményesebb versenyző az NTC-ben. Elértük a kitűzött célunkat, szerettük volna az utolsó versenyen indulva megnyerni és befejezni a bajnokságot, de sajnos egy edzés közben elesett és eltört a keze. Büszke vagyok arra, hogy a csapatok között is mi lettünk az elsők, ez Rossi mellett Matteo Masili jó teljesítményének is köszönhető.

Rossi Moor, az NTC 2022-es bajnoka

Forrás: Fairium Next Generation Riders Team

Rossi a kiváló szereplés mellett bekerült a hazai HUMDA Academy égisze alá, a kezdeményes a magyar versenyzőknek igyekszik támogatást nyújtani a különböző technikai sportágakban. A csupa pozitív történés mellett a szezon végén egy sajnálatos sérülés belerondított a képbe. Rossi egy motoros edzés közben elesett és eltörte a csuklóját, így a szezonzárót is ki kellett hagynia. A baleset után bár a műtét lehetősége is felmerült, az orvosok végül a gipsz mellett döntöttek. Sajnos azonban a fiatal motorversenyző keze nem úgy gyógyult, ahogy kellett volna…

– Eltört a keze, bíztunk benne, hogy az orvosok tudják, mit kell csinálni. Mi annyit kértünk a kórházban, hogy alaposan nézzék meg, hiszen egy tehetséges motorversenyzőről van szó. Szóba került, hogy azonnal megműtik, de végül az orvosok úgy döntöttek, nincs szükség rá, a csuklótörés nem veszélyes annyira. Aztán hamar kiderült, hogy valami nem stimmel, mivel 20 nap múlva sem nagyon tudta rendesen megmozdítani az ujjait. Akkor azt gondolták, hogy a gipszelés talán túl szoros lett, visszamentünk a kórházba, csináltak neki egy könnyített gipszet és egy röntgent is. Elkezdtük a rehabilitációt is, de semmi javulás nem volt. A gipsz lekerülése után a további vizsgálatok kimutatták, hogy nincs rendben a csuklója, így most mindenképpen meg kell műteni. Nem tudjuk egyelőre, hogy Magyarországon, Olaszországban, vagy Amerikában történik majd a beavatkozás, felvettük a kapcsolatot kézspecialistákkal. Várjuk még a visszajelzéseket, a műtét után nagyjából 2,5-3 hónapos rehabilitáció vár Rossira.

A bajnokság utolsó futamán kívül a motorversenyzőnek ki kellett hagynia Red Bull Rooki Cup sorozat tesztjét is, ahová meghívást kapott. Az energiaitalosok bajnoksága előszobája a Moto sorozatoknak, így Rossi karrierje szempontjából egy fontos mérföldkő lehetne egy teljes szezon a pontvadászatban.

– Mivel be volt gipszelve a keze, így sajnos nem tudott ott lenni a teszten. Személyesen elutaztunk Olaszországba a válogatóra, a sorozat novemberben kommunikálja majd a végleges indulók nevét. Szerintem van rá esély, hogy a listán ott szerepeljen majd Rossi neve, mivel a válogatón csak nyolc embert választottak ki, előreláthatólag azonban tizenkettő versenyző hagyja majd el a sorozatot. Papíron hiányzik még 2-4 fő, akiket valószínűleg pótolnak majd, és innen gondolom, hogy Rossi bekerülhet a mezőnybe. Meg kell várni a novembert, hogy ez kiderüljön.

A sikeres szezon után így a következő idény felkészülése is csúszhat a rehabilitáció miatt, de a jövő évi szezonja remélhetőleg nincs veszélyben Rossinak.

Stefano Favaro (balra) csapatmenedzser és Fazekas Attila, a névadó szponzor tulajdonosa a legjobb csapatnak járó díjjal

Forrás: Fairium Next Generation Riders Team

– Szeretném megköszönni az egész csapatnak, az edzőknek, a kollégáimnak, akik nélkül nem sikerült volna ezt az eredményt elérnünk. Természetesen a partnereink nélkül sem lehettünk volna ilyen eredményesek, ők tették lehetőéve, hogy Rossi ilyen magas szinten tudjon motorozni és dicsőséget hozni Magyarországnak. Reméljük, novemberben a műtét sikeressége mellett a Red Bull Rookie Cup kapcsán is majd jó hírekről számolhatunk be.