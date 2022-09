A nyár második felében szünetelt a hosszú távú világbajnokság, persze Kovács így sem lógatta a lábát, hiszen a magyar bajnokságban és az Alpok Adria pontvadászatban is indult egy Ducati nyergében a HUMDA Academy által támogatott versenyző. A szünetnek azonban vége, így a fehérvári motoros visszatért az idei szezonjának fő csapásvonalához, az Endurance világbajnoksághoz.

A hétvégi fordulót, a Bol d’Or-i 24 órás futamot a francia Paul Ricard pályán rendezik majd meg. A menetrend kedden már egy privát teszttel elkezdődött, ahol Kovácsnak a Yamaha motorra való visszaszokás volt az egyik feladata, míg a másik, hogy csapatával, Wójcik Racing Teammel megtalálják az ideális beállításokat. A lengyel istálló ezúttal is hét versenyzőt vitt el a versenyhétvégére, a legjobbak kerülnek be a versenyre a két csapat összesen hat helyére. A gyakorláson mutatott tempó alapján Kovácsnak minden esélye megvan arra, hogy a Superstock 1000-es csapatban kapjon szerepet.

– Ahogy eddig idén mindig, most is a Stock csapattal kezdtem meg a felkészülést a hétvégére – nyilatkozta a H Moto Team által menedzselt, 21 éves versenyző. – A Wójcik ezúttal is hét versenyzőt hozott el, így adott a feladat, be kell kerülnöm a legjobb hatba, hogy szombaton én is ott lehessek a rajtnál. Kedden túlestünk egy privát teszten, ahol valamennyi csapat pályára gurult. Számomra egyértelmű volt a feladat, hisz egyrészt meg kellett ismerkednem az aszfaltcsíkkal, melyen még sosem versenyeztem, másrészt a nyári ducatis időszak után vissza kellett szoknom a Yamahára. Megismertem a pályát, nagyon jó tempóra voltam képes, ráadásul a motorral is hamar megtaláltuk a közös hangot. Csütörtökön és pénteken lesz még bőven időm tovább gyorsulni, amivel végleg bebiztosíthatom a helyem a csapatban.