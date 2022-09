A nemzeti együttes 2017-ben, komoly bravúrt végrehajtva továbblépett a nagyváradi csoportból, az egyenes kieséses szakaszban, Isztambulban a szerbek állították meg a mieinket. Ami előzőleg soha nem jött össze férfi kosarasainknak, ezúttal megvalósult, kijutottak a soron következő kontinensviadalra is, ezúttal Kölnben harcolnak Sztojan Ivkovics tanítványai. A korábbi derbiken négy fehérvári szerepelt a keretben, azonban az utolsó rostán Szabó Zsolt, valamint Pongó Marcell már nem ment át, ők Chomutovból nem utaztak Kölnbe, visszatértek Fehérvárra és munkába álltak az Alba Regia Sportcsarnokban. Ellenben a koronázóvárosiak csapatkapitánya, az irányítóként és bedobóként is bátran bevethető Vojvoda Dávid, valamint a közelmúltban a bajnok Falcótól szerződtetett irányító, Somogyi Ádám az utóbbi napokat már Kölnben töltötte és várta a mieink első, Bosznia-Hercegovina elleni mérkőzését. A déli rivális két, nemzetközi szinten is jegyzett kosarassal rendelkezik, a Portland Trail Blazers centere, Jusuf Nurkic kiemelkedik, valamint Dzanan Musa is, aki a nyáron, Törökországból szerződött a Real Madridba, Hanga Ádám klubtársa lett.

Az első hármast a bosnyákok honosított amerikai kosarasa, Robertson engedte el, a dobás leperdült a gyűrűről, az ellenfél következő akciója során Musa hármassal jelentkezett. Vojvoda duplája a gyűrűbe hullt, a folytatásban is Musa ügyeskedett, aztán átvettük az irányítást, Benke, Hanga és Keller pontjaival megléptünk, 5-8. Sőt, Vojvoda mesteri hármasa nyomán az ellenfél júniusban kinevezett trénere, Adis Beciragic időt kért. Héttel elléptünk, Vojvoda továbbra is remekelt, a bosnyákok közelebb jöttek, az első negyedet, Vojvoda parádés triplája zárta, 17-23. Őriztük, sőt, növeltük előnyünket, remekelt a magyar gárda, állandósult a közel tízpontos előny, majd kettőre érkezett a rivális, 30-32. Végig vezettünk, Benke fontos pontjaival, azonban a kiválót nyújtó Nurkic vezérletével Bosznia-Hercegovina mindig egalizált, félidőben egy ponttal vezetett a magyar együttes, 45-46.

A nagyszünet után Musa és Halilovic pontjaival már a délszlávok vezettek, Vojvoda hármasával ismét a mieink, Musa zsákolása után Ivkovics időt kért, 56-54. Musát nem tudtuk tartani, am kapitány időt kért, de ez sem segített, a balkániak három negyed után 73-63-ra vezettek. Hanga megmozdulásaival araszoltunk közelebb (82-78), a percek múltával egyre jobban elléptek a bosnyákok, végül 95-85-re nyertek.

Bosznia-Hercegovina-Magyarország 95-85 (17-23, 28-23, 28-17, 22-22)

Európa-bajnokság, B-csoport, 1. forduló, Németország, Köln Aréna, 4500 néző, vezette: Ciulin (román), Mitrovski (észak-macedón), Matejek (cseh)

Bosznia-Hercegovina: Roberson 18/12, Musa 19/3, Halilovic 16, Lazic 1, Nurkic 19/3, csere: Atic 5, Gegic 5/3, Kamenjas 4, Sulejmanovic 3/3, Vrabac 5/3.

Magyarország: Hanga 16/3, Vojvoda 15/9, Benke 20/9, Allen 5/3, Keller 5, csere: Váradi 3/3, Perl 2, Eilingsfeld 12/3, Hopkins 7.