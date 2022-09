Az Alba Volán SC elnöke, Tóth István üdvözölte a megjelenteket az Alba Volán SC aktuális elnökségi ülésén. Elöljáróban megköszönte a sportolók, a klub alkalmazottainak áldozatos munkáját. Közölte, a világjárványt követően kezdtek magukra találni sportszakmai és anyagi tekintetben, azonban az elkövetkező időszak megint rendkívül nehéznek ígérkezik az egyesület életében.

- Mindig történik valami, hogy ne legyen túl egyszerű dolgunk. Nem tudjuk, az ősztől ránk zúduló hatalmas energiaköltségeket, a korábbinál nagyságrendekkel nagyobb költségeket miből tudjuk kigazdálkodni. Az általánosan nehéz gazdasági helyzet nyilvánvalóan a sportot is érinti, a költségek nőnek, ugyanakkor a támogatások vélhetően csökkennek. Amikor két és fél éve a pandémia első hulláma megérkezett, takarékoskodni kezdtünk, most ismét költségcsökkentés következik, felmerült, hogy a téli hónapokban a Börgöndi úti sporttelepen az emeleti vívótermet és az öltözőket és irodákat természetesen fűtjük, azonban a sportcsarnokot vélhetően nem. Legalább is ez a terv a leghidegebb, azaz a decemberi és januári hónapokban. Persze, döntés ez ügyben még nincs, egyelőre várunk – mondta Tóth István.

Következtek a szakosztályok vezetőinek beszámolói, a sportlövőket irányító Botos Zoltán megjegyezte, 45-50 sportolóval rendelkeznek, az elmúlt időszakban történi némi lemorzsolódás, öten távoztak, azonban mindig jönnek újak. A lövészek több viadalt bonyolítottak az utóbbi időben, szeptember 3-án, szombaton ők rendezik a megyei bajnokságot is.

A természetjárókat vezető Inczéné Mátyás Jolán elmondta, a kéthónapos nyári szünetet követően ismét aktivizálják magukat, továbbra is szerveznek hétvégi túrákat. Előzőleg a Pilisben és a Börzsönyben vettek részt egynapos eseményen, Horvátországban, a Plitvicei tavaknál töltöttek három napot, itthon a Mecsekben két, a Zemplénben öt napon át barangoltak.

- Az őszi és főleg a jövő évi programokat alaposan át kell gondolnunk. A költségek folyamatosan emelkednek, főként a busz és a szállás tekintetében. Tagjaink többsége nyugdíjas, nyilván sokan mérlegelik, ezentúl mire költenek. Gondolkodunk azon, hogy megpróbálunk létrehozni utánpótlás tagozatot, talán érdemes lenne megkeresni iskolákat, ahol beszámolnánk a természetjárás szépségeiről, értékeiről. A korábbi évtizedekben működött a toborzás.

Demeter Bence (balra) és korábbi csapattársa, Harangozó Bence. Demeter jól előjelekkel várja a szeptemberi, fehérvári Európa-bajnokságot

Fotós: Horog László / FMH

Az Alba Volán SC vívóinál történteket Vörös Zsuzsanna értékelte. Elmondta, a szakosztály eddig beváltotta a hozzá fűzött reményeket. „Sportolóink több versenyen indultak, nem is szerepeltek rosszul. Úgy gondolom, érdemes volt tető alá hozni ezt a szakosztályt.”

Athén ötkarikás bajnoka, a Volán Fehérvár öttusázóinak első embere közölte, a modern pentatlonistáknál Gyugyi Laura az U19-es Eb-n, Krakkóban, egyéniben az előkelő 4. helyen végzett, csapatban pedig ezüstérmes lett. A felnőtteknél Demeter Bence az egyiptomi Alexandriában szervezett, július végi világbajnokságon egyéniben 8, lett, csapatban pedig ezüstérmes, az olimpikon kimondottan jó előjelekkel várja a szeptember 13-án kezdődő, székesfehérvári Európa-bajnokságot. a rangos esemény az utolsó fehérvári világverseny lesz öttusa tekintetében, amelyen a modern pentatlonisták még lovagolnak. Ugyanis a 2024-es, párizsi, nyári játékokat követően ez a szám lekerül az öttusa műsoráról, amolyan ügyességi akadályverseny váltja.

A volánosok sikeres, hat héten át üzemelő nyári tárbort szerveztek, amelynek zárásakor a hazai szövetséggel, a MÖSZ-szel karöltve laser run, kéttusa és háromtusa országos bajnokságot bonyolítottak a Börgöndi úton, négyszáz fiatal részvételével. Rövidesen kezdődik az olaszországi Lignanóban az U17-es és U19-es világbajnokság, az U17-es korosztályban Mészáros Márton, a két évvel idősebbeknél Gyugyi Laura, Gyarmati Lili, Walthier Laura és Csák Milán bizonyíthat. Ezen az eseményen ismét főpróbára kerül sor, a fiatalok tesztelik az új akadálypályát, amely a lovaglást lesz majd hivatott feledtetni a pentatlon viadalokon.