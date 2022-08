1000 méter úszás és 5 kilométer futás szerepelt a szlovákiai aquathlon világbajnokság programjában. A World Triathlon égisze alatt, a PTO-szervezet által rendezett viadalon a fiatal feltörekvő tehetségek mellett rutinos, a felnőtt világelitbe tartozó triatlonversenyzők is elindultak. Vagyis a Székesfehérváron élő Dévay Márk számára egyáltalán nem volt gyaloggalopp a somorjai vb, hajtani kellett az aranyéremért. A müncheni Európa-bajnokságon egyéniben 12. helyen zárt Dévay Márk szokásához hűen jól kezdett, a 24 fokos, kellemes hullámzású vízből a mezőny elején szállt ki. A futópálya egy lovardából indult, s tartogatott némi kihívást a mezőny számára, hiszen minden körben összesen 1800 métert tarackos, füves területen kellett futni, majd a táv nagy részében a Duna-gát aszfaltos útján küzdöttek a versenyzők nem csupán egymással, de perzselő napsugarakkal, a tikkasztó hőséggel is. Dévay Márk elsősorban spanyol riválisával, Kevin Tarek Viñuela Gonzalez-zel viaskodott. A hispán nem is oly rég Dohában megverte a fehérvári sportolót, Dévay azonban most visszavágott ellenfelének. 15 perc 20 másodperc alatt teljesítette az 5 kilométert, a célegyenesbe fordulva kiélvezhette a világbajnoki címmel járó dicsőséget, hiszen 15-20 másodperces előnyt kovácsolt a táv utolsó szakaszára.

Dévay Márk világbajnoki címével a legjobb magyarként zárta az aquathlon vb-t, Kropkó Márton a harmadik, Dobi Gergő a negyedik lett.