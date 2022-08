Harcosan futballozott, de nem tudott újabb meglepetést okozni a Mol Fehérvár FC az Európa-Konferencialiga rájátszásának visszavágóján. Az 1. FC Köln a fehérvári csata elején vezetést szerzett egy szöglet után, majd egy újabb sarokrúgás utáni szituációból fordította a maga javára a párharcot. A piros-kékek aztán kijöttek a szorításból, de újabb gólt a németek szereztek a találkozó legvégén.

- Először is gratulálok a Kölnnek. Sokat kivártam a sajtótájékoztató előtt, mire képes lettem arra, hogy elmondjam a gondolataimat. Úgy érzem, kevesebb gondom lenne, ha lefociztak volna minket. De hiába játszottak jól és volt náluk sokat a labda, kevés helyzetet alakítottak ki. Nagyon csalódottak vagyunk. Az előző héten ami összejött a pályán, az ma nem. A végén mindent egy lapra tettünk fel. Egyrészről szomorú vagyok, másrészről büszke a csapatomra, mert megpróbált mindent beleadni – értékelt a Mol Fehérvár FC vezetőedzője, Michael Boris. - Az első félidőben az volt az elképzelésünk, hogy hátra húzódva ellentámadásokra rendezkedünk be, mint az első mérkőzésen, ahol ez jól is sikerült. Sajnálom, hogy sokszor a párharcokból rosszul jöttünk ki, illetve, hogy Dárdai és Funsho között is akadt félreértés. A szünet után módosításokat eszközöltünk, de erre is gyorsan reagálnunk kellett, hiszen gyorsan kaptuk a második gólt. Nagyon, nagyon, nagyon bosszant, hogy kétszer is szöglet után kaptunk gólt. Főleg a második, amikor egy továbbcsúsztatott fejesből vették be a kapunkat, ráadásul pont a szünet után. Minden nemzetközi mérkőzésből lehet tanulni. A magyar bajnokságban értelemszerűen többet lesz nálunk a labda. Meg kell tanulnunk keményebben védekezni, a párharcokat jobban megvívni, illetve hatékonyan labdákat szerezni.

Steffen Baumgart, a kölniek trénere magas hőfokon égett, ki is állította a játékvezető.

- Kifejezetten egyszerű a történet: nem értettem egyet a döntéssel egy bedobás kapcsán. Meg kell szoknom, hogy a nemzetközi mezőnyben nem beszélhetek annyira szabadon, mint mondjuk egy Bundesliga-meccsen. Jól játszottunk, sok helyzetet alakítottunk ki. Nem érdemtelenül jutottunk be a csoportkörbe. Az 55. és a 70. perc között nagy gondokkal küzdöttünk. A srácok kezdtek fáradni, azért is döntöttem egy egyes, aztán egy hármas csere mellett. A kapusunk három-négy védéssel járult hozzá, hogy megtartsuk előnyünket.

Amíg az 1. FC Köln játékosai örömmámorban úsztak és ünnepeltek a meccs után, a fehérváriaknak a főhajtás jutott. Fiola Attila, a Vidi csapatkapitánya bosszúsan értékelt.

- Idegenben tudtunk nyerni 2-1-re, a mi kezünkben volt a továbbjutás, bár nyilván esélyesebb volt a Köln. Készültünk rá, hogy erősek pontrúgásból, erre kapunk két gólt szögletből. Ez fej kérdése, nem a játéké. Kijátsszák sakk-mattra, berúgják, nem szól senki egy szót sem, de két ilyen buta gólt kapni ezen a szinten nem lehet. Utána kezdtünk el játszani, addig meg be voltunk szarva. Tartottuk az eredményt, előbb kellett volna futballozni. Meg is érdemeljük, hogy kiestünk. Ívelgettünk, rugdostuk előre a labdát. Ilyen szintű csapat ellen nem lehet 90 percet kihúzni kapott gól nélkül. A 70. perc után kezdtünk el játszani, benne volt a levegőben a gól. Minden mindegy alapon mentünk előre. A harmadik gól már semmit nem jelentett. Az első félidőben sem volt gond, csak bátrabban kellett volna játszani, többet kellett volna kérni a labdát. Ívelgetésekkel nehéz lehetőségeket teremteni.



Mol Fehérvár FC – 1. FC Köln 0-3 (0-1)

Mol Aréna Sóstó, 10 411 néző. V.: Ali Palabiyik (török)

Mol Fehérvár FC: Kovács D. – Nego, Larsen, Stopira, Sabanov (Ljednyev, 82.), Hangya (Heister, a szünetben) – Bamgboye (Kodro, 63.), Pinto (Bumba, 63.), Fiola, Dárdai – Zivzivadze. V.edző: Michael Boris

1. FC Köln: Schwäbe – Schmitz (Ehizibue, 66.), Kilian, Hübers, Pedersen (Schindler, 81.) – Szkiri, Martel – Maina (Thielmann, 66.), Ljubicic (Olesen, 55.), Kainz (Hector, 66.) – Dietz. V.edző: Steffen Baumgart

Gól: Hübers (10.), Szkiri (46.), Schindler (90+4.)

Sárga lap: Zivzivadze (65.), Heister (68.) ill. Ljubicic (45+1.), Kilian (60.), Hector (89.), Baumgart (90., 90.), Schindler (94.) Kiállítva: Baumgart (90.)