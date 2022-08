Nehéz lesz felülmúlni a tavalyi ICEHL-idényt a fehérvári hokisoknak, hiszen a csapat történelmi magasságokba jutott. Kezdve azzal, hogy az alapszakaszban elért harmadik hely után a klub életében először bejutott a gárda az osztrák központú liga elődöntőjébe. Kevin Constantine együttese azonban itt sem lassított, és a Villach csapatát búcsúztatva meg sem állt a döntőig. A fináléban bár megvoltak a győzelmi esélyeik a kék-fehéreknek, a Red Bull Salzburg kiélezett találkozókon 4-0-val bezsebelte az aranyérmet. Szégyenkezni azonban nem lehetett, hiszen ha a lehetőségeket nézzük, a Volán így is erőn felül teljesített.

A nyár folyamán érthető okokból a vezetőség próbálta megtartani a keret értékeit, ami nagyrészt sikerült is. Távozott Atkinson és Shaw, akik nagyon ponterős játékosok voltak, de Colin Jacobs sem Fehérváron kezdi meg az idényt, ahogy Tirronen kapus sem.

Nyáron érkezett a kapuba Roy Olivier, aki Horváth Dominikkel őrzi majd a ketrecet, a védelembe pedig Ben Betker és Andrew O’Brien „veszi át” Atkinson szerepét. A támadó szekcióba a menedzsment két légióst igazolt, Brett Findlay és Patrick Newell is az ördögöknél folytatja. A légiósokon kívül akadt egy nagy visszatérő is, Vértes Nátán több évnyi külföldi utánpótlás-bajnokságokban eltöltött idő után hazatért, a fiatal támadó a Titánok és a Hydro Fehérvár AV19 keretében is szerepet kaphat majd.

Szerdán megkezdte a felkészülést az új szezonra a Volán, a felkészülési idő nem túl hosszú, hiszen szeptember elsején már hazai jégen a CHL-ben szerepel története során először a Hydro Fehérvár AV19. A kék-fehérek két felkészülési mérkőzést játszanak majd, egyet a Klagenfurttal, majd később a Ljubljana ellen.

Az első edzésen teljes volt a keret létszáma, ahol egy kicsit könnyed, játékos feladatokkal alapoztak a játékosok. A tréning az első perctől az utolsóig jó hangulatban telt, örültek egymásnak a rég nem látott csapattársak.