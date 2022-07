Ahogy mondani szokták, a leigazolása telitalálat. A nemzeti együttesben is egyre több lehetőséghez jutó, 22 esztendős kosárlabdázó remekül játszott a 2021-22-es bajnokságban, komoly érdemeket szerzett az ismételten aranyérmes szombathelyiek sikereiben, a hazai pontvadászat mellett a nemzetközi porondon, a Bajnokok Ligájában is kiegyensúlyozottan teljesített. A válogatottban is egyre inkább meghatározó, minden mérkőzésen számít rá Ivkovic Stojan szövetségi kapitány. A Fehérvárban, mezőnyposzton Vojvoda Dáviddal és Pongó Marcellel együtt fontos szerep jut Somogyi Ádámnak a 2022-23-as szezonban.

– Nagy öröm, hogy minket választott. Somogyi nagyon fiatal, mégis nagy csatákban edződött kosárlabdázó, aki biztosan húzóembere lesz együttesünknek is. Minden adottsága megvan, hogy kulcsfigura legyen, meggyőződésem, vele még erősebbek leszünk. Nagy céljaink vannak a következő idényben is – mondta Simon Balázs, a fehérváriak ügyvezetője.