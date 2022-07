A szombati programban a Nagylőtér és Várpalota szerepel kétszer, majd Székesfehérvár belvárosában a szuperspeciállal zárul a nap. Másnapra szintén három klasszikus pálya, Hegyesd, Kislőd és a Kislőtér került be a versenybe. Ekkor már a Rally2 is csatlakozik. Szombaton négy, míg vasárnap hat murvás szakasz vár a mezőnyre, ami öt különböző gyorsasági szakaszt jelent. Az idei év leghosszabb versenye is egyben, ezért 1,5-szeres szorzóval számolhatnak a bajnoki pontok tekintetében a nevezők (a Rally 2-ben 1,2-szeres szorzóval) . Lesz olyan szakasz is, amely abszolút újdonság, és komoly koncentrációt igényel majd, mivel 19 kilométeres lesz!

Jó hír, hogy a komplett magyar élmezőny mellett, rajthoz áll a WRC2-es világbajnok Mads Ostberg is, először a Veszprém rali történetében.

Mindkét napon a a Veszprém Aréna parkolójában lesz a szervízpark. Itt lesz a vasárnapi céldobogó is.