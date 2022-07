A válogatott védőt, Szalai Attilát is foglalkoztató Fenerbahce SK 3-0-ra verte az Európa- Konferencialiga második selejtezőkörére készülő Mol Fehérvár FC-t. – Az első húsz percben jól védekeztünk és helyzeteket is sikerült kialakítanunk, ezt követően az ellenfél megtalálta a réseket a játékosaink között és dominálni tudtak mezőnyben – értékelt Michael Boris a találkozót követően.

– A második játékrész hasonlóan kezdődött, kompaktan játszottunk, jól védekeztünk és voltak helyzeteink is, a hajrában azonban már nem sikerült lehetőségeket kialakítanunk a Fener kapuja előtt. Dolgoznunk kell azon, hogy több párharcot nyerjünk meg és az utolsó passzaink is pontosabbak legyenek, de ez ilyenkor természetes, ezért vagyunk az edzőtáborban. Pozitívum, hogy egy Fenerbahce ellen is kialakítottunk több helyzetet, de a jövőben ehhez az eredménynek is társulnia kell majd. A Vidi vasárnap 17.30-kor a ciprusi Arisz Limassol ellen lép pályára.