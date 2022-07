A PAFC női együttese a tavalyi szezont újoncként kezdte az NB I-ben, a lányok teljesítményére pedig igazán nem lehetett panasz, hiszen sikerült a bennmaradás, 21 találkozón hat győzelem mellett hét döntetlent és nyolc vereséget könyvelhettek el a felcsútiak. A nyári szünetet követően pedig ismét nekilátott a gárda a munkának, Hálászi Kinga lányai többek között a Ljubljana ellen is pályára fog lépni az edzőtábor alatt.

– A felkészülés második hetét kezdtük meg, most pedig öt napig Szlovéniában fogunk edzőtáborozni. Vasárnap játszunk majd a Ljubjana ellen, emellett napi két edzéssel készülünk a bajnoki szezonra. Szerintem minden adott, hogy megfelelő állapotba hozzuk a csapatot a bajnokság augusztus 13-ai rajtjára. Ezen a héten pénteken lesz a sorsolás, ekkor derül majd ki, hogy ki lesz az ellenfelünk a nyitányon. Addig négy edzőmeccset is játszunk majd, egyaránt külföldi csapatok ellen. Az együttesünk magja megmaradt, a külföldiek nagyrészt kicserélődnek, a sérüléséből felépülő brazil Suzana Kimberly viszont marad nálunk, illetve érkezett egy újabb brazil, továbbá egy kanadai és két finn játékos. Egyébként továbbra is utánpótlásból töltjük fel a keretet, Zán-Fábián Panna érkezett még a Kelen SC-től, de ő is mindössze 19 esztendős. Izgatottan várjuk a második NB I-es szezonunkat – árulta el a szakvezető a klub honlapjának.