A Csákvár kerete szép lassan teljessé válhat, az elmúlt napokban a klub aláírta az idényre szóló kooperációs szerződést a Puskás Akadémiával, így kettős játékengedéllyel érkezhet az Aqvitalhoz öt 21 éven aluli fiatal Felcsútról.

A keret további építőkockái is lassan a helyükre kerülnek. Mészáros Dávid és Zelizi Patrik szerződést hosszabbított a Fejér megyei együttessel, előbbi immáron egyhuzamban a hetedik szezonját kezdi meg a sárga-kékeknél. A 25 éves labdarúgó két évig még biztosan Tóth Balázs együttesét erősíti.

Szintén Csákváron folytatja pályafutását Murka Benedek, aki korábban már kölcsönjátékosként szerepelt az Aqvitalnál. Murka Dunakeszin kezdte a pályufutását, majd megfordult az Újpestben és a Vasasban is, a fővárosi piros-kékeknél még az NB I-ben is bemutatkozott 17 évesen. Később szerepelt kölcsönben Siófokon, Ajkán, valamint 2021 tavaszán Csákváron. Kártik Bálint is Csákváron kezdi meg az őszt, a fiatal játékos a Puskás Akadémia kölcsönjátékosaként játszik majd az NB II-es együttesben.

Az Aqvital FC Csákvár vasárnap 17.30-kor kezdi meg a másodosztály idei küzdelmeit, Tóth Balázs együttese a Szombathelyi Haladás vendégként lép pályára.