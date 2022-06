A bejelentések két fő nyomvonalat érintettek. Az egyik a ligában induló csapatok létszámával kapcsolatos. A tavalyi szezont 14 együttessel kezdte meg az osztrák központú pontvadászat, ám a iClinic Bratislava Capitals kapcsán történt tragikus események után a bajnokság 13 csapattal folytatódott, a pozsonyiak visszaléptek a további küzdelmektől. A szeptemberben induló szezonban visszatérnek a szlovákok, azonban két távozó biztos lesz az ICEHL-ből, a Dornbirn és a Znojmo anyagi okokra hivatkozta nem indul a sorozatban. Új csapatokból sem lesz hiány, ugyanis az osztrák Pioneers Vorarlberg biztos jelen lesz a ligában, de az olasz Migross Supermercati Asiago Hockey felvételére is jó esély mutatkozik, amennyiben az Alpesi Liga tavalyi aranyérmese teljesít minden szükséges feltételt. Ha minden ideálisan alakul, akkor a 2022/2023-as szezonban is 14 csapatos lesz az ICEHL.

Nem csak a létszámot érintik a friss bejelentések, hiszen a légiós szabályrendszert is átalakítják a ligán belül. Eddigi pontrendszert felváltja a létszám alapú szabályozás. A regula szerint az ICEHL szereplő gárdáknak legalább 12 hazai játékost kell nevezniük egy találkozóra, közülük is legalább kettőnek U24-esnek kell lennie. Egy mérkőzésre benevezhető légiósok létszámát tízben korlátozzák. A Hydro Fehérvár AV19 keretét a vezetőség már az új szabályok mentén alakította ki, a játékosállományban jelenleg nyolc légiós szerepel, így papíron még két szabad hely van.