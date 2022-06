10. Horváth László, a Martonvásár vezetőedzője:

– Úgy érzem, hogy a csapatban sokkal több lehetett volna, mint, amit az eredményünk mutat. Előrébb kellett volna végeznünk, de egy-két vezér­egyéniség hiányzik ebből a fiatal társaságból, hogy igazán csapattá tudjunk kovácsolódni. Próbáljuk majd azokat a lyukakat betömni, amelyek ebben az évben előfordultak, ám annyira azért nem vagyok elkeseredve, mert a játék képe alapján nem mutattunk rosszat. Hiányzott az a plusz, amely szükséges lehetett volna, akár egy győzelemmel is, de ezt elsősorban a fiatalság számlájára írom. Igazság szerint én többet vártam ettől a bajnokságtól színvonalában és minőségében. Kétségtelen, hogy nem a legerősebb megyei egyes sorozat a Fejér megyei, más megyékhez viszonyítva. Június 11-én megyünk el nyári pihenőre, és a bajnokság kezdete előtt egy hónappal kezdjük majd el a felkészülést.

11. Arany Tibor, a Sárosd vezetőedzője:

– A csapatunk teljesítményére az előző szezon valamilyen fokon rányomta a bélyegét, mert lehet azt mondani, hogy tavaly magasra tettük a lécet, így viszonylag ezt a bajnokságot másképp éltük meg. Sokkal letargikusabb volt a hangulat egy-egy vereség után. Ez természetes is, hiszen az előző évben ehhez nem nagyon szoktunk hozzá. Nem is úgy jöttek az eredmények, ráadásul a korábbiakkal ellentétben nagyon sok sérültünk volt, és ezzel is meg kellett küzdenie a keretnek. Mindemellett ősszel egy fiatalítás is elindult, az utánpótlás-játékosaink egyre több lehetőséget kaptak, és ennek is köszönhető többek között, hogy a célokat nem tudtuk elérni. Szerettünk volna a középmezőny elején zárni, ami azért pozitívum, hogy sikerült a kupában a négy közé jutni, így jövőre a Magyar Kupába kvalifikáltuk magunkat. Csapatszintű volt a probléma, a felelősség nem egy-egy játékosra hárult, hanem mindenkire. Minden mérkőzésen más-más játékos vétett olyan egyéni hibákat, amelyek befolyásolták az eredményeket, és nem tudtunk annyi pontot gyűjteni, amennyi szükséges lehetett volna. Egy sokkal kiegyenlítettebb bajnoki szezont futott a megyei első osztály, mint korábban. Több olyan mérkőzés volt, amelyen látszott, hogy bárki bárki ellen felveszi a harcot, és legyőzheti. A középmezőny borzasztóan sűrű, ha egyik csapat két, vagy három pontot szerzett, akkor azonnal ugorhatott akár négy-öt helyet is előre. A klubtól teljes mértékben közös megegyezéssel váltam meg a szezon végén, a csapatnak kellett a változás, ez számomra is szükséges volt. A legtökéletesebb megoldást sikerült megtalálni, a nyártól Rauf Dávid fogja irányítani a csapatot, és nagy valószínűséggel egy fiatal gárdával fog nekivágni a bajnokságnak.

12. Mohai Norbert, az Enying szakosztályvezetője:

– Egy jó felkészülési időszak után, nagy reményekkel vágtunk bele tavaly ősszel a 2021/22-es bajnoki évadnak. A játékoskeretünk az előző évihez képest némileg változott csak, de mindenképpen úgy gondoltuk, sikerült erősödnünk néhány poszton. Mindjárt az első fordulóban itthon megvertük a bajnokot, tehát a befektetett munka megtérülni látszott. Ugyanakkor begyűjtöttünk néhány olyan sérülést, ami komoly negatív hatással volt a következő időszak teljesítményére. Annak ellenére, hogy okoztunk szép meglepetéseket ősszel, a 12 pontos félszezoni eredmény messze elmaradt az elvárásoktól. Ez persze ismét komoly terhet rótt mind a játékosokra, mind a vezetőségre, de végül sikerült egyben tartani a csapatot.

A tavaszt jobban kezdtük, és gyorsabban jöttek a pontok. Begyűjtöttük szinte valamennyi kötelező győzelmeket, sikerült itthon megvernünk a Kápolnásnyéket, az Ikarust, és jól megszorongattuk a Sárbogárdot. Az utolsó öt forduló­ban azonban mindössze egy pontot szereztünk, és így végül nem teljesült a kitűzött cél, a minimum 28 pont begyűjtése. Viszont rendkívül büszkék vagyunk arra, hogy mi adtuk az idei gólkirályt, Csepregi Imre személyében, aki 21 találatig jutott. Fontos megemlítenünk azt a tényt is, miszerint egyre több fiatal játékos mutatkozik be a felnőttek között nagy sikerrel. Nyilatkozataimban mindig szeretek szakmai síkon mozogni, és nem kifejezni álláspontomat az esetleges fegyelmi ügyekben, vagy más botrányos események kapcsán, de volt egy olyan hazai mérkőzésünk idén, amely mellett nem lehet szótlanul elmenni. Az a bizonyos Enying– Mór… Aki nem volt személyesen jelen azon a mérkőzésen, hajlamos lehet azt gondolni, csak hazai részről voltak hiányosságok, botrányos viselkedések. Igen, az enyingi rendezés nagyot hibázott ebben a kilencven percben, amiért meg is kaptuk a büntetésünket. Ugyanakkor sajnálatos tény, hogy az általunk vélt és az ellenfelünk, valamint szurkolóik által elkövetett súlyos morális tettek, melyek a játékvezetői jelentésben sajnos nem szerepeltek, így ezúttal kivizsgálás és büntetés nélkül maradtak. Köszönettel vettük és elfogadtuk a Móri SE elnökének későbbi – de egyelőre nem teljesen nyilvános – bocsánatkérését. Ezúton is gratulálunk a megszerzett bajnoki címükhöz és NB III-as feljutásukhoz! Mondhatom, megtanultuk a leckét. Sok-sok fejlesztést, intézkedést tervezünk bevezetni a jövőben, hogy elkerüljük az ehhez hasonló botrányokat. Ezúton is szeretném közölni mindazokkal, aki az enyingi pályán vendégeskednek a jövőben: zéró toleranciát hirdetünk minden egyes rasszista megnyilvánulás ellen! Ennek nincs helye sehol a sportban, így nálunk sem! Mindössze egy-két hetet szoktunk teljesen leállni, idén sem lesz ez másképp, tehát szinte folyamatosnak mondható a felkészülés. Molnár Ferenc vezetőedzőnkkel tervezzük a felnőtt csapatunk jövő évi szakmai munkáját. Egyesületünk vezetése az edzőinkkel és a játékosokkal együtt dolgozik a csapatok játékoskereteinek fejlesztésén. Már most körvonalazódni látszik egy hatékonyabb jövő évi felállás. Reménykedünk a jobb 2023-as szereplésben. Egy azonban biztosnak látszik: könnyebb dolgunk nem lesz!

13. Mosberger Mátyás, a Lajoskomárom ügyvezetője:

– Az őszi szezonban 15 pontot szereztünk, már ekkor sem voltunk elégedettek, maradtak pontok a mérkőzéseinkben. A téli felkészülésünk, a betegségek és a gyenge edzéslátogatottság miatt nagyon rosszul sikerült, zsinórban tíz tavaszi meccsen maradtunk pont nélkül, ami több mint harminc­éves megyei I. osztályú szereplésünkben példa nélküli negatív szériának tekinthető. Folyamatosan sok sérült játékosunk volt, előfordult, hogy nyolc labdarúgónk nem tudta vállalni a játékot. A bajnokság kiegyenlített erőviszonyokat és a végén példátlan izgalmakat hozott a dobogós helyeken. Csapatom tavaszi szereplése alapján a már említett okok miatt sajnos lefelé „lógott” ki a mezőnyből… Elnökségünk döntése alapján beadjuk nevezésünket a következő megyei I. szezonra, azonban elvárás a település nevéhez és hagyományaihoz méltó szereplés, ami a mezőny első feléhez tartozást tűzi ki célul. Június 4-én tartottuk az évzáró rendezvényünket, dolgozunk a csapat megerősítésén, továbbra is Dopuda Igor lesz a vezetőedzőnk. Szervezeti és személyi változások mellett, július első napjaiban kezdjük meg a felkészülést heti három edzéssel és edzőmérkőzésekkel.

14. Erdei István, a Kisláng vezetőedzője:

– Nehéz értékelni ezt az évet, nem azt kaptam, amire számítottam annak ellenére, hogy tisztában voltunk azzal, hogy nehéz lesz áthidalni a nehézségeket. Tavaly, a nyár folyamán öt meghatározó játékos távozott, ettől függetlenül úgy gondoltam, hogy a 8–12. helyre odaérhetünk. Azonban mindenki részéről egy kicsivel többet kellett volna ebbe az egészbe beletenni ahhoz, hogy elérjük a célunkat. Nagyon kiélezett volt végig a bajnokság, az a három csapat, amely elöl helyezkedett el, egymás között döntött, ők kilógtak a mezőnyből, a középmezőnyben levő együttesek pedig képesek voltak bármilyen meglepetésre. Kiemelkedő volt a Tordas nagy tavaszi menetelése, hazai pályán szinte alig veszítettek pontot, míg a negatívumot a Lajoskomárom jelentette, amely a játékosállománya alapján sokkal többre volt hivatott és alul teljesített. Az utóbbi évekhez képest hasonló volt a bajnokság színvonala, egy picivel volt talán jobb, mint az múlt években. Annyit tudok mondani a jövővel kapcsolatban, az egész biztos, hogy a másodosztályban indulunk, négy játékos bejelentette távozását, ám a vezetőség még nem közölte velünk az álláspontját.



A BAJNOKSÁG ÁLLÁSA