A 32 éves Balogh Tamás Fehérváron született, ide köti minden, 2013 nyara óta tevékenykedik a MOL Fehérvár FC-nél, különböző beosztásokban. Az utóbbi években vezető játékosmegfigyelő volt, a jövőben az angol élvonalba tavaly nyáron felkerült, az első esztendőben 13. helyen záró Brentfordnál dolgozik.

– Közel egy évtizedet töltöttem a Vidinél, 2013-ban a marketing-igazgató, Várkonyi Ádám invitált a klubhoz, akkoriban Tassy Márk volt az ügyvezető. A klub képviseletében én tevékenykedtem a városi kispályás fociban, az Alba Ligában, dolgoztam az NB III-as csapatunknál, valamint az utánpótlásban. Majd Burcsa Győző lett a sportigazgató, ebben az időszakban kezdtem a munkát a felnőtteknél, videókat néztem, elemeztem. Aztán érkezett Kovács Zoltán, a megfigyelői hálózatot fogtam össze Hadnagy Zsolt kollégámmal. A vezetőedzői posztra 2017 nyarán Marko Nikolicsot szerződtették, én pedig a játékosmegfigyelők első embere lettem, nagy dolognak tartottam és tartom most is, hogy 27 évesen már egy terület vezetőjeként dolgozhattam a klubnál. Nem csak a tulajdonosnak, Garancsi Istvánnak köszönhetek sokat, Balogh Attila ügyvezetőnek és Kovács Zoltánnak is. Tavaly nyár óta Sallói István a sportigazgató, vele is jó munkakapcsolatot alakítottam ki, nem gondolkodtam a váltáson, de a Premier League leginnovatívabb csapata keresett. Az új arénát, az ultramodern Brentford Community Stadiont két éve adták át, itt játszik a dán világsztár, Christian Erikssen, a spanyol válogatott kapus, David Raya, aki a közelmúltban rendezett Nemzetek Ligája derbik egyikét védte, David de Gea társa címeres mezben.

Az egyesületet 1889-ben alapították, egy éve, 2021 nyarán, 74 évnyi szünet után került vissza a legjobbak közé. Baloghot mindig is vonzotta a Premier League.

– Amikor a vezetők megkerestek, azon gondolkodtam, ha erre az ajánlatra nemet mondok, vélhetően egy életen át bánni fogom. Ugyanis a világ talán legerősebb bajnokságába hívnak, a sportigazgató, Lee Dykes régi ismerősöm, korábban is többször felmerült a közös munka lehetősége. Az utóbbi hónapokban fordultak komolyra a dolgok, úgy gondolom, nagyon jó helyre kerültem.

Öt éve az Egyesült Államokból, a Columbus Crew együttesétől volt ajánlata, legutóbb pedig a belga élcsapat, az Anderlecht invitálta, hasonló szerepkört ajánlottak.

– Azokra nemet mondtam, nem éreztem azt, hogy ezekért a lehetőségekért feladnám a Vidit, ami tulajdonképpen az otthonom. Azonban ez most más volt. A kelet-európai bajnokságok, egyesületek, továbbá a felnőtt és U21-es válogatottak követése lesz a feladatom, valamint tartanom kell a kapcsolatot klubvezetőkkel, játékosokkal és a menedzsereikkel. Ha valaki a Brentford célkeresztjébe kerül, nagyon sok mindennek kell megfelelnie, nem csak futballistaként. Mivel az angolok a Brexit nyomán kiléptek az Európai Unióból, a korábbi évekkel ellentétben immár lényeges, hogy a szigetországba érkező labdarágók elérik-e azt a pontszámot, ami a szerződtetésükhöz szükséges. Tehát rengeteg dologra kell ügyelni.

Balogh Tamás nem költözik Londonba, Magyarországon él nejével és két gyermekével, a négyéves Lottival és a két esztendős Tamással. „Havonta, kéthavonta utazom majd Londonba, ahol beszámolok a tapasztalataimról, természetesen folyamatosan tartjuk a kapcsolatot. Lengyelországtól kezdve, dél felé haladva, a cseheken, a szlovákokon át, egészen a Balkánig figyelem majd a futballistákat. Nagyon fontos a megértő családi környezet, a szüleim és a két testvérem is mindig mindenben támogattak, most a feleségemre hárul sok feladat. Mindenki megértő, pontosan tudják, nagyon komoly lehetőséghez jutottam. Arra nagyon büszke vagyok, hogy a Vidi legeredményesebb időszakában a klubnál dolgozhattam. Négy éve nem sok hiányzott, hogy a BL csoportkörébe kerüljünk, remekül játszottunk az AEK Athén elleni mindkét mérkőzésen. Később az El-csoportkörében is nagyszerű meccseket vívtunk, Londonban, a Chelsea ellen bosszankodtunk, hogy kikaptunk 1-0-ra, a meccsben benne volt a döntetlen, Kovács István, azaz Kiskokó lövésénél már gólt kiáltottunk a meccs végén, Caballero azonban kipiszkálta a labdát a sarokból. Mindig hatalmas élményt jelentettek a nemzetközi kupákban vívott meccsek, ez a klubfutball sava-borsa, minden évben kiléptünk a nemzetközi porondra. Döntően jól is szerepeltünk.”