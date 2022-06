Április 9-én az MKOSZ-teremben bonyolított, telt házas eseményen a fehérváriak közül Kiliti Tamás és Törteli Balázs is magabiztos győzelmet aratott, ezúttal is ők lesznek a főszereplői a Vass Nemzetközi Ökölvívó Gálának július 9-én, szombaton az Alba Regia Sportcsarnokban. A tavaszi eseményen, az MKOSZ-teremben az ökölvívás mellett más küzdősport is szerepet kapott, döntően a K1, ezúttal csak bunyósok lépnek szorítóba.

A Kiliti Promotions gálája 16.30-kor kezdődik, a főmeccsekre az esti órákban kerül sor, az esemény 22 órakor zárul. A tervek szerint a veretlen, könnyűsúlyú, 26 éves Kiliti Tamás, majd záróakkordként a váltósúlyú, 30 esztendős Törteli is külföldi ellenféllel néz farkasszemet, utóbbi címmeccsre készül, az egyik kisebb szervezet Európa-bajnoki övét szeretné megszerezni, tízmenetes ütközetben. Kiliti tüdőgyulladással küzdött az utóbbi időszakban, ezért az ő mérkőzését négy menetesre tervezik. Két, hódmezővásárhelyi öklöző és bizonyíthat az esti programban, a 26 éves Kovács Pál és a 19 esztendős Balogh Márk, valamint Berki Ferenc Jr is ismét kötelek közé lép.

- Korábban várpalotai eseményben gondolkodtam az idei nyáron, a Thury várban, azonban ott a befogadóképesség véges, a nagy érdeklődés miatt ismét fehérvári rendezvény szervezésébe kezdtem. Amúgy nem vetettem el, hogy a Veszprém megyei településen is ringbe lépnek bokszolók, nem elképzelhetetlen, hogy jövő tavasszal sor kerül rá. Ahogy áprilisban, júliusban is szeretnénk lehetőséget biztosítani fehérvári fiataloknak. A Videoton Boksz Club két sportolója, Pajor Patrik és Péntek Martin ismét ringbe lép, amatőr mérkőzésen, két hónapja bemutató meccset vívtak, amelyen nem hirdettünk eredményt, ezúttal már pontozzák az összecsapást. A MÁV Előre két bokszolója is kötelek közé lép. Érkeznek komoly, ukrán bunyósok is, Philip Akelov és Artyom Lapin, akik az én istállómban jutnak szóhoz, a riválisok között pedig horvát, szerb és bosnyák öklözők is felbukkannak. Ismét telt házat és remek hangulatot remélek, meggyőződésem, a Gáz utcai csarnok kiváló otthona lesz az eseménynek – közölte Kiliti Ferenc.