2022. április 23., szombat 17.00

Bodajk SE (8.) – Ercsi Kinizsi SE (12.) ősszel 1-0

Takács Viktor a Bodajk SE vezetőedzője: – Nehéz volt összehozni az első tavaszi győzelmün­ket Kislángon, ahol soha nem egyszerű játszani, függetlenül attól, hogy ellenfelünk éppen milyen helyezést foglal el a tabellán. Kiegyenlített mérkőzés volt, mindkét oldalon helyzetekkel, de jól álltuk a sarat, és végig csapatként funkcionáltunk. Úgy érzem, megérdemelten nyertünk. Az Ercsi ellen nem a futball, hanem a harc fog dominálni. Sajnos a pályák nagy része nem alkalmas más jellegű futballra, és most is ez várható. Viszont, ha harccal tudunk eredményt elérni, akkor így lesz, mert szeretnénk nyerni. Nehéz mérkőzést várok, látszik, hogy egyben van ellenfelünk, és két hasonló erősségű csapat találkozik, talán egy-egy villanás döntheti el az összecsapás végkimenetelét.

Sárosd (9.) – Sárbogárd SE (3.) ősszel 1-3

Arany Tibor a Sárosd vezetőedzője: – Az utóbbi két mérkőzésen négy pontot szereztünk. Úgy gondolom, hogy előrelépett a csapat, talán egy kicsit tudtuk magunkat stabilizálni. Tordason is benne lett volna a mérkőzésben, hogy megnyerjük, de igazságos döntetlen született. Az Ikarus ellen tudtunk egy nagyon jó mérkőzést játszani, nem voltak azok a találkozót befolyásoló hibáink, mint korábban, hanem az egész társaság egészen jó teljesítményt nyújtott. Önbizalmat adott a csapatnak ez a két eredmény a folytatásra. A Sárbogárddal mindig pikáns mérkőzéseket játszunk, most ott vannak a tabella elején, jó szezont futnak, így aztán egy kifejezetten jó csapattal kell megmérkőznünk. Ellenben, ha az Ikarus elleni meccsből indulok ki, és azt a játékot tudjuk hozni, akkor bárki dolgát meg tudjuk nehezíteni. Mivel hazai pályán játszunk, a győzelem lehet a legfontosabb célunk. Nagyon bízom abban, hogy olyan teljesítményt tudunk nyújtani, hogy reális esélyünk lehet arra, hogy a három pontot itthon tartsuk. Killer Máté játéka kérdéses, néhány hete a bokájával problémái vannak, akárcsak Nagy Tamásnak. Az viszont abszolút pozitív, hogy vannak olyan fiatalok, akik az utóbbi időben jó teljesítményt nyújtottak és lehet rájuk számítani.

Tordas R-Kord (6.) – Tóvill Kápolnásnyék (5.) ősszel 1-2

Farkas Zsolt a Tordas R-Kord technikai vezetője: – Igazán nem tudjuk az okát annak, miért maradtunk eredménytelenek az utóbbi két mérkőzésen. A helyzeteket megteremtjük, de a befejezésekbe hiba csúszik, ám mindettől függetlenül a játékunk rendben van. A Mánynak és a Sárosdnak alig akadt lehetősége a kapunk előtt, így azt lehet mondani, hogy a csapat komplex védekezése összeállt, élvezik a hazai pályát hétről hétre. Nagyon bízunk abban, hogy a gólok is most már jönni fognak. Csak saját magunkkal kell foglalkoznunk, nem az ellenféllel, így a Kápolnásnyék elleni mérkőzés előtt is így van. Azt a játékot kell nyújtanunk, amely benne van a csapatban. Somogyi Tibor visszatér eltiltása után, így komoly hiányzó nélkül állunk ki a győzelem reményében.

2022. április 24., vasárnap 17.00

Főnix FC (1.) – Móri SE (2.) ősszel 1-1

Pavlik József a Főnix FC vezetőedzője: – Bennünket is meglepett, hogy ilyen simán nyertünk Martonvásáron. A Mór nagyon jó szériát fut az edzőváltás óta, mi pedig egészen a gödörből próbálunk meg kimászni. Mondhatnám azt, hogy ez a találkozó egy mérkőzés a bajnokságból, de nem ez fogja eldönteni a bajnoki cím sorsát. Ez azonban nem lenne igaz, mert aki ezt a mérkőzést megnyeri, nagy lépést tesz a bajnoki cím felé. Amennyiben azt a játékunkat tudjuk nyújtani, amit a szezon elején, vagy akár Martonvásáron az első félidőben, akkor nincs félnivalónk. Azt is tudomásul kell vennünk, hogy több tapasztalt, és rutinos játékosa van a Mórnak. Kiélezett küzdelem lesz, talán a számokat tekintve nem feltétlenül kell a győzelemre törekednünk, a terhet és a felelősséget száz százalékig le akarom venni a játékosok válláról, nem szeretném azt, hogy görcsösség legyen a játékunkban, csináljuk azt, amit tudunk, és majd meglátjuk, mit dob a gép. Teljesen rendben vagyunk, sérültjeink visszatértek, Adorján Gergő és Pápai Kristóf a kupameccsen kilencven percet játszottak, valamint Büki Baltazár térde is rendbe jött.

Enying (10.) – Kisláng (14.) ősszel 2-2

Mohai Norbert az Enying szakosztályvezetője: – Annak ellenére, hogy nyertünk Lajoskomáromban, nem tudtunk teljesen kibontakozni. Talán mondhatom, általában fölényben futballoztunk, tartottuk az első félidőben kiharcolt előnyünket, de mégsem játszottunk végig tetszetősen. Ahogy telt az idő, egyre inkább csökkent az iram, nőtt a feszültség, és ezzel együtt egyre kevesebb gólveszélyes szituációval jelentkeztek a csapatok. Végül sikerült begyűjtenünk a három pontot, és ez a legfontosabb. Egyébként szinte hazai hangulatban mutathattuk meg, mire vagyunk képesek, hiszen rengetegen kísérték el csapatunkat a szomszédvári találkozóra. Biztos vagyok benne, hogy ez is hozzájárult idei első, idegenbeli győzelmünk megszerzéséhez. Nagy köszönettel tartozunk ezért szurkolóinknak. Vasárnap a Kisláng ellen is folytatni szeretnénk jó hazai szereplésünket. Persze nagy hiba lenne, ha fejünkbe szállna a dicsőség, mert a Kisláng mindig is képes volt keresztbe húzni számításainkat. Eltiltás miatt nem lesz ott a vendégeknél két meghatározó játékos, akiknek a teljesítménye mindenképpen hiányozni fog a pályáról. Nyilván így is képes lehet meglepetést okozni a vendéggárda, szóval komoly összpontosításra lesz szükség részünkről. A lajosi mérkőzéshez képest javítanunk kell a helyzetkihasználásunkon, és szeretnénk ha korábbi nagy gólvágóink is csatlakoznának Csepregi Imréhez, aki bombaformában van, s vezeti a megyei góllövőlistát. Pikáns érdekesség, hogy a védelmünk tengelyében két Kislángról igazolt játékosunk is van, akik mára tökéletesen beilleszkedtek csapatunkba, ill. tőlünk is igazolt át múlt nyáron Kislángra olyan játékos, aki nálunk alapembernek számított.

Mányi TK (11.) – Lajoskomáromi SE (13.) ősszel 2-1

Varga Mihály a Mányi TK elnöke: – Sárbogárdon a kapu előtti határozottság döntött a hazaiak javára, ez azonban már hetek óta húzódó problémánk. Játszottunk egy élcsapattal, és már az első percben volt egy egyéni hiba labdaeladás miatt. Középkezdés után gólt kaptunk, ez megadta az alaphangját a mérkőzésnek. Később szintén egy egyéni bakiból kaptunk gólt, de támadtunk, voltak helyzeteink, rászolgáltunk volna az egy pontra, mert nem látszódott az, hogy ki játszik a bajnokságért. Tavasszal még adósak vagyunk, a győzelemmel, megpróbálunk változtatni ezen, biztos vagyok abban, hogy gátakat szakítana át. Nehéz mérkőzés vár a Lajoskomárom ellen, két tavasszal nyeretlen csapat fog összecsapni. A játékunk nagyon sokat fejlődött a mezőnyben, azt várom, végre rúgjuk be a helyzeteinket, boldog leszek már akkor is, ha egygólos győzelmet aratunk. A csapat a befektetett munka alapján feltétlenül megérdemelné!

Martonvásár SK (7.) – Ikarus-Maroshegy (4.) ősszel 2-0

Horváth László a Martonvásár SK vezetőedzője: – A Főnix FC csapata igazán nem okozott számomra meglepetést, azt kaptam tőlük, amit vártam. Engem most a saját csapatom lepett meg azzal, hogy ennyire enerváltan és maga alatt futballozott. A Főnix FC játszotta a saját játékát, ellenben mi nem tudtunk felnőni a feladathoz. Fejben óriási problémák voltak nálunk, őszintén a Főnix FC ellen is győzelmet vártam, ugyanúgy, ahogy az Ikarus ellen szintén győzelmet várok. Bizonyára jó alapot adhat, hogy ősszel nyertünk ellenük idegenben, remélem, ugyanabba a mederbe tér vissza a csapat, mint a vasárnapi mérkőzés előtt. A hétvégén inkább pánikfutballt láttam a csapatom részéről, ami azt jelenti hogy megijedtünk a Főnix FC-től, akik kellőképpen magabiztosak, nálunk pedig mindenki menekült labdától, nehogy hibázzon. Ez az előző fordulókban nem volt ránk jellemző.



A kupaelődöntő sorsolása - Miután szerdán este kiderült annak a négy csapatnak a neve, amelyek eljutottak a Fejér Megyei Kupa elődöntőjébe, kialakultak a további párosítások is. 2022. május 5-én 17 órakor kerül a Vajta–Főnix FC és a Sárosd–Ercsi Kinizsi összecsapásokra.