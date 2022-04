Az utolsó ütközetet a Videoton Box Club sportolója, Kiliti Tamás vívta a debreceni Szőke Lászlóval, előzőleg a szintén fehérvári Törteli Balázs nyert meggyőzően, pontozással, Lakatos Károly ellen. A könnyűsúlyú Kiliti összecsapását – főmeccs lévén – tízmenetesre tervezték, azonban lényegesen előbb véget ért az erőpróba. A harmadik menetben egy jól irányzott ütés nyomán rászámoltak Szőkére, akinek kiesett a fogvédője, azonban folytatta a küzdelmet, ám a következő menetben a játékvezető leléptette, Kiliti technikai KO-val nyert.



– Az elején azt beszéltük az edzőmmel, a bátyámmal, Kiliti Ferenccel, hogy a testütéseket erőltessem a bal oldalon, egy felütéssel sikerült kibillentenem ellenfelemet. Ez volt az eddigi legnehezebb meccsem, sorrendben ötödször győztem a profik között. A folytatásban szeretnék külföldön is bizonyítani, zajlanak a megbeszélések, ha minden jól alakul, május első hétvégéjén, Erdélyben lépek szorítóba, valamint tervezünk lengyelországi összecsapást is, az még távolabbi. Örülök, hogy ezúttal is itt voltak a barátaim, a Vidi drukkerei, akik a korábbi találkozóimra is elkísértek. Ismét nagyszerű hangulatot teremtettek.



Valóban, a Spider-Man jelmezre hajazó, piros-kék símaszkban szurkoló fehérvári ultrák végigskandálták a gálát, a leghangosabbak természetesen Kiliti meccsén voltak, a Rüstü becenévre hallgató Rotter Balázs vezetésével. „Tomi mindegyik meccsén jelen voltunk, mindig bíztunk abban, hogy nem meccsnapon kerül sor az összecsapására, így szurkolhatunk neki. Egyszer fordult elő, hogy Sopronban lépett pályára a kupában a MOL Fehérvár FC, azonban sikerült odaérnünk Kiliti meccsére. Megbeszéltük Sallói István igazgatóval, amennyiben erre mód van, a klub próbálja úgy alakítani, hogy a brigádunk, azaz a szurkolói csoport ne szakadjon ketté, az nem szerencsés, ha a társaság egyik fele focimeccsre megy, a másik bokszgálára. A hétvégi eseményen már az elején ott voltunk, a felvezető, amatőr bunyó és K1-es meccseken szintén szurkolótársaink léptek szorítóba, őket is biztattuk. Jól jött ki, hogy a Vidi vasárnap lépett pályára a Hungária körúton, nem ütközött a fehérvári gálával.”



Ezt emelte ki Dárdai Pál, korábbi szövetségi kapitány is, aki csatárként szereplő fiával és Géresi Krisztiánnal tekintette meg az eseményt. „Kimondottan élvezetes volt, Magyarországon ez volt az első ilyen eseményem. Berlinben több, hasonló rendezvényen voltam. Nem is bántuk, hogy a tervezettnél egy órával előbb kezdődött a főmeccs, korábban hazaértünk, Palkó fiamnak másnap a Hungária körúton volt jelenése az MTK ellen.”

Kicsit tovább maradt a csarnokban Sallói István, aki az elsők között gratulált Kilitinek. „Kicsit izgultam, az igazság az, utoljára 21 éve voltam ilyen gálán, Kovács István budapesti, Julio Pablo Chacon elleni meccsén, amikor Kokót kiütötték. Nagyon rossz emlék, emiatt tartottam a szombat estétől. Mondták is a drukkereink, ha Kiliti vereséget szenved, engem tesznek felelőssé a történtekért… Örülök, hogy Tomi győzött.”