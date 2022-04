Azóta jó néhány együttesben megfordult a játékos, 2022 telén pedig úgy döntött, hazatér, az NB III-as Vidi II-be igazol és újra szeretett klubját szolgálja. Mohl hosszú távra tervez Székesfehérváron.

A fehérvári születésű labdarúgó fiatalon Ausztriába került, majd 2005-ben visszatért Székesfehérvárra, ahol a 2006/2007-es idényben be is mutatkozhatott a felnőttek között, de már az előző szezonban Magyar Kupát nyerő együttes keretében volt. 2009 nyarán aztán eligazolt, Debrecenben kupát és bajnokságot nyert, majd Kecskemétre igazolt, ahol 2011-ben ismét Magyar Kupát nyert, a döntőben épp a Vidi maradt alul. Később Mohl megfordult Pécsen, Újpesten, Szombathelyen, majd legutóbb Szegeden játszott a 36 éves védő.

– Nagyszerű érzésekkel tértem vissza Fehérvárra, az első gondolat ami eszembe jutott az öltözőbe lépve, hogy hazatértem. Szülővárosom Fehérvár, szüleim is itt élnek, így tényleg hazaköltözöm, eddig ott volt az életem, ahol játszottam, de nekem mindig Fehérvár volt az otthonom – mondta lapunknak Mohl Dávid. – Korábban már volt egy megkeresés Szalai Tomi részéről a mentorprogrammal kapcsolatban. Ő volt az egyik kulcsa a klubnál, hogy ez a program létrejött. A múlt nyáron leültünk, és beszéltünk, felvázolták a terveket, amelyek nekem nagyon szimpatikusak voltak. Az ő személye is pozitív volt, sokat tett azért, hogy ide kerüljek, ezt minden pillanatban éreztem. Így tudunk egymásnak kölcsönösen segíteni, ő is nekem, én is neki, valamint a csapatnak is. Így kezdődött el az egész. A szegedi szerződésemben volt egy plusz éves opció, akkor nyáron úgy döntöttem, hogy várjunk még ezzel kicsit, szeretnék még Szegeden játszani. Aztán jött egy fordulat. Tökéletes kerete a pályafutásomnak, hogy Fehérváron kezdtem el focizni, és itt is ér véget majd a pályafutásom.

13 év alatt sok minden változott a magyar labdarúgásban, valamint Székesfehérváron is sokat javultak a körülmények.

– Hatalmas előrelépést látok infrastrukturálisan és szakmailag is. Amikor még kicsi voltam, ahol most az egyes műfüves pálya van, ott anno még salak volt. Nagyon jó érzésekkel sétáltam ki az edzőpályára. Teljesen mások már a körülmények, maga a stadion körülötti apró dolgok, parkolók, pályák, utánpótlásközpont, minden teljesen újdonság volt. Hatalmas változásokon ment át a klub, nagyon örülök neki, hiszen a mostani labdarúgó-palánták nagyszerű körülmények között fejlődhetnek.

Forrás: Mol Fehérvár FC

Mohl az NB III-as Mol Fehérvár FC II-ben, a tavaszi szezon során már több poszton is kapott szerepet. Az együttes jelenleg a húszcsapatos Nyugati csoport 15. helyén áll, a szerdai játéknapon a Balatonfüred otthonában lépnek pályára Szalai Tamás legényei. Mohl segíteni jött a csapathoz, a cél, hogy a fiatalok minél többet fejlődjenek.

– A második csapatoknál szabály van arra, hogy csak négy idősebb játékos lehet a keretben. Már az elején tisztáztuk, hogy én tényleg úgy érkeztem, hogy segítséget nyújtsak a játékosoknak a pályán és azon kívül a tapasztalatommal. Ha a felnőttektől játszanak vissza, akkor nyilván az én szerepem megváltozik és adott esetben nem kerülök a keretbe, a lényeg, hogy a tehetségek, és a talent programban megjelölteknek minél több tudást át tudjunk adni. Fontos, hogy minél hamarabb megértsék a lényeget, és minél hamarabb sikereket érjenek el a város, a klub és a szurkolók örömére. Nyilván a csapat teljesítménye hullámzó, fiatalokról beszélünk, de a lényeg, hogy minél hamarabb megértsük az új rendszert és azt a lehető legjobban megértve eredményesen szerepeljünk a bajnokságban.

A 36 éves Mohl már elkezdett gondolkozni a pályafutása utáni életre is, Szalai Tamás mellett igyekszik minél többet tanulni az edzői szakmáról is.

– Abszolút tervezem, hogy a pályafutásom után edzőként folytatom. A C licencem megvan, ezt még akkor megcsináltam, amikor Újpesten játszottam. Szerettem volna B-re is jelentkezni, de túljelentkezés volt, így arra most nem volt lehetőség. Tomi sokat eltöltött a felnőtteknél, sok tapasztalatot szerzett, érezhető rajta, hogy tudja mit csinál. Ez is vonzó tényező volt az ideigazolásomban. Próbálok neki segíteni és szakmai szinten előrelépni. Itt Fehérváron van lehetőség rá, hogy az ember felépítse magát és minél többet tanuljon.