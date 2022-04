Az Alba Volán SC elnöke, a tavaly szeptemberben újabb öt esztendőre megválasztott Tóth István beszámolt az elmúlt időszak történéseiről. Közölte, összeállították a klub 2023-as, várható költségvetését, minden bizonnyal ezúttal is 30-50 millióval lesz kevesebb az éves bevételük, mint volt a pandémiát megelőző időszakban, a 2010-es években. Az idei évben is komoly megtakarítások következnek, tavaly is csak a legszükségesebb felszereléseket vásárolták meg, odafigyelnek a bérekre, az összes kifizetésre. Ennek megfelelően nem termeltek adósságot, azonban hozzátette, az hosszú távon nem tartható, hogy nem fejlesztenek, nem szereznek be új eszközöket, például pisztolyokat, vívófelszereléseket.



– Úgy gondoltuk, Kovács Sarolta tokiói bronzérme után könnyebb dolgunk lesz, új támogatók jelentkeznek, nem így lett, csak a korábbi forrásainkra számíthatunk. Ami viszont örömteli, a tavaly májusi világkupa-döntő után ismét nagy versenyt rendezünk, augusztus 14-től 21-ig a hazai szövetséggel közösen mi bonyolítjuk a felnőtt Európa-bajnokságot, a kontinens legjobbjai 2018 után ismét nálunk versenyeznek. Az elképzelésünk továbbra is az, hogy minden esztendőben házigazdái legyünk jelentős eseménynek.



A sportvezető hozzátette, a január végi közgyűlésen döntöttek az önálló lovas szakosztály létrehozásáról, amely vállalkozási formában működik majd a Börgöndi úti sporttelepen. A cégbírósági bejegyzés megtörtént, a szakosztály felépítését Vörös Zsuzsanna felügyeli.