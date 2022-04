2022. április 2., szombat 16.30

Tordas R-Kord (6.) – Enying (11.) – ősszel 3-1

Farkas Zsolt, a Tordas R-Kord technikai vezetője: A Bodajk ellen az első félidőben sikerült lezárnunk a mérkőzést, így a szünet után már nem volt kérdés, hogy itthon marad a három pont. Kettő nulla után egy picit megnehezítettük a saját dolgunkat, amikor Totsche Gergő úgy gondolta, hogy a gólja után a saját kapujába is elhelyez egy labdát, de utána szerencsére gyorsan válaszolt is. Az Enying hazai pályán mindig nagyon erős, és sokkal veszélyesebb, mint idegenben. Ettől függetlenül most minden mérkőzésre úgy készülünk, mintha az elsőkkel játszanánk. Biztos, hogy nehezebb kilencven perc lesz, mint a korábbiak, de egységesek vagyunk. Mindenki egészséges, örülünk annak, hogy szépen kúszunk felfelé a tabellán, főleg úgy, hogy az előttünk álló csapatok ellen, mint a Mór és a Bodajk tudtunk pontokat szerezni, reméljük, hogy ez a sorozat folytatódni fog szombaton.

Sárbogárd SE (2.) – Bodajk SE (8.) – ősszel 2-2

Pajor László, a Sárbogárd SE szakmai igazgatója: Lehetett volna több a móri rangadóban, volt rá esély, azonban a Mór rutinos csapat, kihasználta a lehetőségeit. Fontos lett volna, hogy ne kapjunk korán gólt, sajnos ez nem valósult meg, innentől borult a taktikánk. Hiába voltunk meddő mezőnyfölényben, talán két veszélyes helyzetet alakítottunk ki, a végén pedig már annyira kitámadtunk, hogy a védelemben is létszámhátrányban voltunk, és a hosszabbításban kaptunk még egy gólt. Nem történt semmi rendkívüli, Móron kikapni tisztességes játékkal nem szégyen, egyáltalán nem esünk kétségbe, fókuszálunk a Bodajk elleni találkozóra. Ősszel nehéz meccset játszottunk Bodajkon, benne volt a győzelem, de sok furcsa körülmény után döntetlennel jöttünk haza, ami akkor csalódás volt. Amennyiben döntetlen vagy vereség lenne a vége itthon, az még nagyobb csalódást keltene, csak a három pont megszerzésében gondolkodunk. Bár ez a bajnokság olyan, hogy bárki megverhet bárkit, bízom abban, hogy nekünk ez a móri vereség csak egymeccses botlás volt. Móron nagyon sok hiányzónk volt, és nem sikerült mindenkit megfelelő módon pótolni. Sajnos Gráczer Gergő és Gyuricza Kornél még most sem egészséges, akik a hétvégén betegek voltak, a Horváth testvérek gyógyulnak, remélem, lesznek olyan erőben, hogy hozzá tudnak tenni, valamint Németh Kristófra és Demeter Dávidra is számíthatok, így bővebb választási lehetőségem lesz.

Sárosd (10.) – Martonvásár SK (7.) – ősszel 1-0

Arany Tibor, a Sárosd vezetőedzője: A játékunk alapján megérdemeltük volna a győzelmet szombaton, de a Kápolnásnyék kihasználta a hibáinkat. A kiállításunk megint csak hibának minősíthető, és onnantól kezdve tíz emberrel sokkal nehezebb dolgunk volt. Ettől függetlenül ilyen létszámmal is megvolt a lehetőségünk arra, hogy nyerjünk. A harmadik döntetlent játszottuk zsinórban, mindig olyan problémákkal szembesülünk, amelyeket nem várunk. A Martonvásár ellen pontot, pontokat szeretnénk itthon tartani, de nyilván győzelemre játszunk majd. Nem lesz egyszerű, pedig a csapat hozzáállása nagyon jó, de hiába dicsérem őket, amikor győzelemre van szükség ahhoz, hogy motivációt tudjanak szerezni. Killer Máté játéka lesz kérdéses, de bízom benne, hogy rendbe fog jönni.

2022. április 3., vasárnap 16.30

Ikarus-Maroshegy (4.) – Mányi TK (9.) – ősszel 2-2

Szarka Martin, az Ikarus-Maroshegy vezetőedzője: Két hete a Bodajk ellen sikerült itthon tartani a három pontot a hatékony helyzetkihasználásnak köszönhetően, de újabb súlyos sérülés történt a mérkőzésen. Schmuck András is bokaszalag-szaka­dást szenvedett. A három forduló alatt megszerzett hét ponttal elégedett vagyok, így is készültünk az Enying ellen. Viszont az U19-es mérkőzésen a hét közben is sérült meg játékosunk, valamint Kókány Péterre sem számíthattam, így a hat-hét hiányzó tükrében utaztunk Enying­re, ahol tudtuk, hogy nagyon nehéz mérkőzés vár ránk. Hazai pályán mindenki dolgát megnehezíti az enyingi csapat, kellemetlen ellenfél. Három nulla után gyakorlatilag eldőlt a mérkőzés, a második félidőben próbáltunk visszajönni a meccsbe, de nem sikerült újabb gólt szerezni, és megérdemelten győzött a házigazda. Remélem, hogy ezen a mérkőzésen kiadtunk magunkból minden hibát, és a Mány ellen újult erővel és megfelelő mentalitással lépünk pályára. Bízom abban, hogy lesznek azért játékosok, akik felépülnek, nőhetnek ezáltal a variációs lehetőségeink, és itthon tudjuk tartani a három pontot ismételten.

Lajoskomárom (12.) – Móri SE (3.) – ősszel 0-0

Szili Balázs, a Lajoskomáromi SE vezetőedzője: Két nem várt vereségbe szaladt bele a csapat. A Kisláng ellen elszórakoztuk a ziccereket, míg az Ercsiben történtekről nem tudok nyilatkozni, mert munkahelyi elfoglaltság miatt nem tudtam ott lenni. A játékosokat megkérdezve hatalmas egyéni hibák okozták ezt a nagy különbségű vereséget. Sajnos nem tudtunk volna szorosabb mérkőzéseket játszani, olyan szériában vagyunk, hogy a nyerhetőbb meccseken sem tudunk koncentrálni. Hét végén a Mór csapata érkezik hozzánk. Van kidolgozott taktika, kérdés, hogy mennyire tudjuk tartani magunkat ahhoz… Szeretnénk kimászni ebből a gödörből, amelyikben most vagyunk, de a kezdőcsapat kijelölése sem lesz egyszerű, hiszen az amúgy is szűkös keretünk nem lesz teljes, így megint csak foltozgatni tudom a lyukakat. A hiányzóink betegség, sérülés, munkahelyi elfoglaltság miatt nem tudják majd segíteni a csapatot. Ezt eddig négyen jelezték…

Kisláng (14.) – Ercsi Kinizsi SE (13.) – ősszel 0-11

Erdei István, a Kisláng vezetőedzője: Nagyon jól kezdtünk a Főnix FC ellen, sajnos azonban az első félidő 15. percétől minden megváltozott. Kaptunk pontrúgásból egy szerencsétlen gólt, majd egy 11-est, és ez megfogta a csapatot, és erre még rájött két találat. Az első félidőben nem voltunk egy súlycsoportban. A Főnix FC toronymagas esélyese ennek a bajnokságnak. A szünet után hősiesen próbáltunk védekezni, Ányos Pál kapusunk a vége felé óriási bravúrokat mutatott be, amennyiben nem így véd, akkor sokkal nagyobb arányú lehetett volna a különbség. Ősszel fájó vereséget szenvedtünk Ercsiben, igaz, a Covid tombolt akkor a csapaton belül, én sem tudtam jelen lenni a mérkőzésen. Ezzel kapcsolatban mindenkiben kellemetlen tüske van. Erőteljes bennünk a bizonyítási vágy, szeretnénk javítani, és bizonyítani azt, hogy nem vagyunk ennyire rossz csapat. Mindent meg fogunk tenni! Horváth Zoltán begyűjtötte ötödik sárga lapját, ezért nem lesz velünk, és kisebb sérülések is akadnak, de minden hadra fogható játékos ott lesz a pályán. Egyre több fiatalnak akarok lehetőséget adni, be kell őket építeni, övék a jövő.

Kápolnásnyék (5.) – Főnix FC (1.) – ősszel 0-2

Höltzl Richárd, a Tóvill Kápolnásnyék vezetőedzője: Kétségtelen, hogy a Sárosd birtokolta többet a labdát szombaton, de a veszélyes támadásokat inkább mi vezettük. Egy figyelmetlenségből kaptunk egy gólt, majd egy gyors szabadrúgás után a másikat. Ezeken kívül nem tudtak a hazaiak érdemben odakerülni a kapunk elé, jól zártunk. Benne volt a levegőben a kiállítás után, hogy meg tudjuk fordítani a mérkőzést, azonban Rauf Dávid pontot mentett a Sárosdnak. Nagyon sok lesz a hiányzó a Főnix FC ellen, hogy ez taktika vagy egyéb, azt döntse el mindenki… Van három öt sárga laposunk – Kharboutli Noor Dániel, Zsigmond Bence és Baráth Gábor –, Horváth Barnabás még mindig sérüléssel bajlódik, Szentgyörgyi Bence építkezik, Varga József pedig egyéb okok miatt nem lehet a pályán. Pontosan tizenegy felnőtt játékosom lesz, meg kell birkózniuk a feladattal! Több fiatallal számolok, akik már az U19-es csapatban bizonyítottak, és előbb-utóbb a felnőtteknél is komolyan tudok velük majd számolni. Mindezek ellenére nem fogunk fejtett kézzel kifutni a pályára, nincs veszítenivalónk, próbáljuk megszorítani a bajnokaspiránst, kifejezetten jó lenne a pontszerzés.