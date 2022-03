– Korábbi sikereim helyszínén térek vissza, a Lakeside Hotel melletti MKOSZ csarnokban lettem bajnok és ott is védtem meg címemet. Azonban ott is kaptam ki először, de ennek ellenére szeretem a fehérvári helyszínt – mesélte csillogó szemekkel a 29 éves profi ökölvívó, Törteli Balázs.



A Vass Küzdősportgálán K1-es meccsek mellett Kiliti Tamás magyar bajnoki címmérkőzést vív, s kesztyűt húz a négy évvel ezelőtt háttérbe vonult Törteli Balázs is.



Még nem tudni, kivel bokszol, az azonban biztos, hogy a felhozómérkőzést négy menetesre tervezik. Törteli 2018. június 2-án bokszolt utoljára, azóta magánéletét és szakmai karrierjét építette. Előbb makacs fejsérülése miatt hagyott ki egy évet, ami mentálisan is megviselte. Közben belekeveredett egy utcai verekedésbe is, az ott szerzett fejütés sem segítette a gyors gyógyulást. Edzőt váltott, Turós Arnold segítségével újra harcképes volt, ám ekkor Rácz Félix felfüggesztette magyarországi tevékenységét, a legnagyobb honi promóter szervezése hiányában kikoptak itthon a profi bokszgálák. 2019 tavaszán Czinger Attila erőnléti utasításai alapján kezdett készülni, miközben a magánélete is szépen alakult, kislánya született.

Forrás: Fehér Gábor / Fejér Megyei Hírlap



– Könnyen elfogadtam, hogy véget ért az ökölvívó karrierem, hiszen havonta sokszázezer forintot emésztett fel a szinten tartás és a felkészülés. Beindítottam a saját bokszklubomat, emelett egy barátommal építőipari vállalkozásba kezdtünk. Négy hónapos volt a kislányom, Mira, mikor az anyukájával elköltöztek. Ekkor „megzuhantam”, a 63-66 kilós versenysúlyomról 85 kilóra híztam. Elgondolkodtam, hogy miért hagyom el magam, miért kesergek? Újra edzeni kezdtem, lefogytam, s miközben egy építkezésen ültem, kitisztult előttem, hogy én bokszolni akarok!



Mikor meghallotta, hogy Fehérváron gálát szerveznek, azonnal mozgolódni kezdett, hogy ringbe szállhasson. Hat hete tréningezik a mérkőzésre, az edzők, Czinger Attila és Nyikovics Gábor tárt karokkal várták. Mint mondja, most a legfontosabb számára, hogy bokszolhasson. Nem akar teher alatt küzdeni, nem ígér semmit, de úgy érzi, teste meghálálta a pihenőt, ereje teljében van, s tudja: jó bokszoló.



16 győzelem, két vereség a magyar bajnok Törteli mérlege a profik között. Bizonyítani akar Fehérváron, s külföldön is bunyózni szeretne a jövőben.



– Szeretném végigjárni az utamat. Kihozni mindig a maximumot az adott helyzetből. Benne van a pakliban, hogy összevernek, de azt vallom, a jobb ellenféltől nem rossz kikapni. De engem nem vernek össze. A technikám nagyon sokat fejlődött. Robbanékonyabbnak kell lennem, s növelnem kell a tüdőmet a külföldi megmérettetésekre. Most azonban csak élvezni akarom a bunyót. Motivált vagyok, szeretném, ha a kislányom büszke lenne rám.