Titánok – Gyergyói Hoki Klub 2-1 (1-0, 0-0, 1-1)

Székesfehérvár, 354 néző. V.:Varjó, Wolf, Mizsák, Szabó.

Titánok: Horváth D. – Dolinar (1), Mingazov, Ambrus Cs., Krasnican, Lundin – Reiter, Kóger B., Ambrus G. (1), Dudkin, Rétfalvi 2 – Farkas B., Molnár G., Keceli-Mészáros, Fekete, Nagy Á. – Nochta, Hercsel, Csiszer, Mayer, Alapi. Edző: Anatolij Bogdanov.

Gyergyó: Rinne – Haaranen (1), Kozma, Bodó, Tranca, Orban – Fejes, Saari, Sárpátki 1, Szigeti, Császár (1) – Ferenc, Imre, Silló, Di Diomete, Vincze G. – Todor, Györfy, Szabó K., Sándor-Székely,, Bíró. Edző: Szilassy Zoltán

Kiállítások: 8, ill. 6 perc.

Kapura lövések: 19-36.

Nagy tempóban kezdődött el a találkozó, a Gyergyó rögtön össztűz alá vette Horváth Dominik kapuját, de a túloldalon Csiszer révén a hazaiknak is volt nagy gólhelyzete. Öt perc eltelte után az exfehérvári Császár Hunor csengette meg a kapuvasat. A vendégek előtt adódott több lehetőség a folytatásban, Bodó számos alkalommal megtornáztatta Horváthot, de a Titánokból Ambrus Gergő is helyzetbe került. Öt és fél perccel a játékrész vége előtt emberelőnyben támadhatott a Gyergyó, de gólt a Fehérvár lőtt. Rétfalvi csent el egy korongot az egyik védőtől a kék vonalon, a ziccert pedig magabiztosan értékesítette az ICEHL csapatból visszajátszó támadó, 1-0.

A középső harmad Szigeti Ákos távoli löketével indult, de Horváth magabiztosan fogta lepkéssel a kísérletet. A játékrész elején nyomott a Gyergyó, a Titánok gárdája az első néhány percben nem tudott eljutni Rinne ketrecéig. Nyolc perc elteltével Kóger Balázs kékvonalas bombája okozott veszélyt a vendégek térfelén, de maradt az 1-0. A harmad derekán megint Szigeti próbálkozott, de csuklólövése épphogy elkerülte a felső sarkot. A 34. minutumban Sárpátki kiállítása nyomán először a találkozón jöhetett emberelőnyben a Fehérvár, de Mingazov és Lundin lövése sem talált utat a kapuba. A játékrész legvégén Ambrus Csongor is lőtt egy kapuvasat, egygólos hazai vezetéssel vonultak a csapatok az utolsó szünetre.

A záró húsz perc elején a Gyergyó nekiugrott a hazaiaknak, de Horváth állta a sarat, sőt egy gyors kontrát követően Rétfalvi duplázta meg saját és csapata góljainak számát, 2-0. Még jobban rákapcsoltak a vendégek, Bodó ismét veszélyeztetett, de ezúttal is a hazai portás bizonyult jobbnak. Ment előre az erdélyi csapat, Kozma távoli löketében is volt veszély, de a túloldalon a fehérvári fiatalok ellentámadásaiban is benne volt a harmadik találat. A harmad végén Farkas Botondot küldték ki a játékvezetők két percre. Tartotta magát a hazai védelem, Dolinar önfeláldozóan blokkolt, de ez sem volt elég, Sárpátki az 58. percben szépített, 2-1. A Gyergyó levitte a kapusát, ez már nem vezetett eredményre, a szezonban először a Titánok csapata megverte Szilassy Zoltán alakulatát.