A Nyitott Tornatermeknek kö­szönhetően általános és középiskolák tornatermeiben sportolhatnak a székesfehérváriak. A járványhelyzet miatt azonban most kevesebb sportág közül választhatnak, és ezt is szigorúbb szabályok között tehetik azok, akik kikapcsolódás és testedzés céljából egyaránt élnek a lehetőséggel.

Az önkormányzat tájékoz­tatása szerint a sportolni érkezők számára is kötelező a maszk viselése az intézmények teljes területén. Igaz ez a tornatermekre is, hiszen azoknak, akik éppen nem a pályákon mozognak, hanem például megpihennek kicsit, szintén fel kell venniük a maszkot. Februárban többek között lehetőség van röplabdázásra, kosárlabdázásra és labdarúgásra is, viszont ezeket – és természetesen minden meghirdetett foglalkozást, amelyek februárra vonatkozóan napi bontásban, helyszínnel és időponttal megjelölve megtalálhatók a város weboldalán – csak olyan személyek látogathatják, akik védettségi igazolvánnyal rendelkeznek. Az igazolványokat, valamint a személyt azonosító hivatalos okmányokat minden esetben az iskolák portásai ellenőrzik.

A programokra nem szükséges előzetesen regisztrálni, jelentkezni érkezési sorrendben lehet a megadott helyszíneken, a kiírt időpontoknak megfelelően. Az önkormányzat felhívja a sportolni vágyók figyelmét, hogy a tornatermek mindegyikébe csak a helyszínen felvett, tiszta talpú sportcipőben vagy tornacipőben lehet belépni. Szintén fontos, hogy a sporteszközöket, mint például az asztaliteniszhez szükséges ütőket, a részt­vevőknek saját maguknak kell biztosítaniuk.

Több sportág közül választhatunk Forrás: Bencsik Ádám

A Nyitott Tornatermeket Magony Tamás, az önkormányzat sporttal kapcsolatos ügyekért felelős munkatársa fogja össze. Mint mondja, sajnos még nem minden sportolási lehetőséget tudtak újra elindítani. – A női és a nyugdíjas torna átmenetileg még felfüggesztés alatt áll. Amennyiben a vírushelyzet engedi, természetesen arról is dönt majd az önkormányzat, hogy folytatják-e, és ha igen, akkor milyen feltételekkel – emelte ki Magony Tamás. Azonban a hölgyek sem maradnak sportolási lehetőség nélkül, hiszen 18 videó áll rendelkezésükre szintén a város weboldalán, a Nyitott Tornatermek fül alatt. A Lendülj formába című sorozatban gyógytornász, aerobik­edző mutat be olyan gyakorlatokat, melyek eszközök nélkül, otthon is elvégezhetők.

Magony Tamás elmondta, nem igazán lehet meghatározni, hogy mennyien tértek vissza a járvány miatti kényszerű leállás után, hiszen ez változó. Tapasztalatai szerint az egyik leginkább befolyásoló tényező az, hogy csak védettségi igazolvánnyal lehet látogatni a foglalkozásokat. Kiemelte, jelenleg azért is dolgozzák ki a terveket és a beosztásokat hónapról hónapra, mert bármikor változhat a járvány okozta helyzet. Hamarosan azonban megkezdődnek az egyeztetések márciusra vonatkozóan, Magony Tamás, mint minden hónap utolsó hetében, úgy most is meg­beszélést tart Mészáros Attila alpolgármesterrel, valamint a foglalkozások vezetőivel. Ezt követően rövidesen a sportolni vágyó székes­fehérváriak számára is látható lesz a következő hónapot érintő helyszín és időpontbeosztás.