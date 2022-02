“Nagyon boldog vagyok, hogy egy ilyen nagy múltú klub vezetőedzője lehetek. Sokat egyeztettünk a klubvezetéssel a megegyezés előtt, de nem volt nehéz döntés, hiszen a Vidiről mint egy, az elmúlt években hazai és nemzetközi színtéren is sikeres klubról beszélünk. Az elmúlt időszakban is követtem a magyar bajnokságot, az Újpestnek is láttam az előző mérkőzéseit, most a legfontosabb az, hogy a vasárnapi mérkőzésig megteremtsük az egységet és megtaláljuk a kulcsot az Újpest legyőzéséhez. A csapatban remek kvalitásokkal rendelkező játékosok vannak, ezt kell a pályán megmutatnunk, de biztos vagyok benne, hogy ez a keret képes sikereket elérni - mondta a klub honlapjának a csapat mai edzése előtt az új vezetőedző.

Michael Boris szerződése a 2021/2022-es szezon végéig szól, a klub opciós joggal rendelkezik annak meghosszabbítására. Segítője a korábbi zalaegerszegi gólkirály, a legutóbb az NBII.-es Békéscsabát irányító Preisinger Sándor lesz.