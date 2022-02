A Vidéki Egyesületek Műkorcsolya Kupáját ezúttal Borsodban rendezték, a Fejér megyeiek szállították a dobogós helyezéseket, 4 aranyat, 3 ezüstöt és 2 bronzot akasztottak a fiatalok nyakába. Papp Anasztázia győzött a Mini chicks kategóriában, Idrisz Kéra 5. lett ugyanitt, Bráth Hanna a Cubs versenyszámban diadalmaskodott. Mögötte Hesz Fanni végzett, Schall Natália pedig a 6. pozícióban zárta a küzdelmeket. A Basic Novice II. kategóriában Idrisz Szonja bronzérmes lett, Basic Novice III.-ban Hartdégen Lili győzött. Czakó Luca is imponáló magabiztossággal nyerte az Intermediate küzdelmeit. A Junior mezőnyben mindössze az aranyérmet nem fehérvári szerezte meg, körülötte csak koronázóvárosiak álltak a dobogón, Szabó Jázmin ezüstérmes lett, Szente Antónia pedig a dobogó harmadik fokára léphetett, Németh Petra zárt a 4. helyen. A Recreation C Gold versenyszámban Purgel Anna ezüstérmes lett.

Az országos bajnokságnak a Vasas Jégcentrum adott otthont, Cubs kategóriában Bráth Hanna 3. helyen végzett a 18 fős mezőnyben. Edzője, Oros Hajnalka szerint jól sikerült programját magas pontszámmal jutalmazták a zsűri tagjai, a szezon egyik legfontosabb versenyén megérdemelten lépett dobogóra. Hesz Fanni 4. lett, Schall Natália Panka 7., Nádudvari Aliz pedig 16. pozícióban fejezte be a küzdelmeket. Intermediate kategóriában Czakó Luca 3. helyen végzett, Hartdégen Lili 4. lett. A Juniorok mezőnyében Németh Petra a 9. pozícióban zárt.

– Az Intermediate viadalon az eredmény csalódás, Hartdégen Lilit is a dobogóra vártuk. De ilyen a sport, ezúttal sajnos nem olyan volt a teljesítménye, amire előzőleg számítottunk. Szomorkodásra nincs ok, az országos bajnokságon a negyedik helyezésnek is örülni kell. Jó visszajelzés volt, hogy a vidéki egyesületek között mi voltunk az egyik legeredményesebbek. Az országos bajnokságon debütált Papp Anasztázia, Kiss Krisztina és Idrisz Kéra, mindhárman helyt álltak. Összességében jó versenyeket zártunk, fejlődnek a lányok, egyre több kategóriában vagyunk a közvetlen élmezőnyben. Dolgozunk tovább, jövőre még több érmet szeretnénk begyűjteni az ob-n – értékelt Oros Hajnalka, a fehérváriak vezetőedzője.