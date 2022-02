Az év végi visszavonulását a héten bejelentő Triscsuk Krisztina továbbra sem volt ott az Alba keretében, viszont Józsa Krisztián segítőjeként láthattuk őt a fehérvári kispadon.

Egy eladott labdával Estelle Nze Minko lódult meg egyedül kapura, majd Faluvégi Dorottya lövését hárította Tea Pijevic. Takó Viktória törte meg végül a gólcsendet, melyre Faluvégi válaszolt bő egy perc múlva. Ahogy várható volt, rettentően nehéznek bizonyult feltörni a zárt győri védőfalat, de így is akadt egy-egy lehetőségük az Albásoknak. Még a hazai szurkolók is tapssal jutalmazták Pijevic hajszálpontos indítását, melyet Takó értékesített. Majd a mérkőzés folyamán első alkalommal Nze Minko kettőre növelte a zöld-fehérek előnyét a 7. percben, 4-2. Egyáltalán nem játszott alárendelt szerepet a Fehérvár, Pijevic hátán vitte csapatát, a 12. percig kilencből öt lövést hárított a horvát kapus. Ezt követően érezhetően sebességet váltott az ETO, lényegében folyamatossá vált a három-négygólos vezetésük az első negyedóra végére, 8-4. Az idő múlásával jöttek a fehérvári hibák, labdaeladások, pontatlan lövések, és ezeket sorra megbüntette a hazai együttes. Ráadásul némileg romlott is a puha védekezésnek köszönhetően a kapusteljesítmény mutatója is, és a 21. percre Háfra Noémi duplája révén hétre nőtt az ötszörös Bajnok Ligája győztes előnye, 13-6. Ezt követően közel négy percig nem találtak be a csapatok, de aztán Boldizsár Bianka remek lövéssel pókhálózta ki a bal felső sarkot, immár másodjára a találkozón. A házigazdák több taktikai variációval próbálkoztak, két beállóval, és kapus nélkül játszatta csapatát Ambros Martín vezetőedző, méghozzá sikerrel. Ettől függetlenül tisztesnek mondható hátránnyal mehetett pihenőre az Alba, Besszer Borbála lövése talált utat a hálóba a 30. percben, kialakítva ezzel az ötgólos különbséget.

Lukács Viktória sistergős kapufája vezette be a második játékrészt, melyre Utasi Linda találata volt a vendégek válasza. Mindenesetre álmoskásan indult ez a félóra, igaz, Utasi újabb gólja négyre csökkentette az Alba mínuszát, 17-13. A vártnál jobban tartotta magát a gárda, és feljebb is tornázhatta volna magát, ha Bardi Fruzsina értékesíti ziccerét a 38. percben. Majd újból beindította a rakétákat az ETO, gyorsítottak a játékukon, szép lassan kinyílott az olló, és Háfra, valamint Nze Minko vezérletével tízre növelték a különbséget, 15 perccel a meccs lefújása előtt, 25-15. A fontosabb dolgok eldőltek, innentől pedig már csak az volt a kérdés, hogy sikerül-e tíz gólon belül maradniuk Józsa Krisztián tanítványainak? Ez nem jött össze, de így is dicséret illeti a fehérváriakat, akik a meccs egyes szakaszaiban egyáltalán nem keltettek csalódást.

- Az első félidővel mindenképpen elégedett lehettem, a célunk az ETO játékának lefékezése volt, ami részben sikerült. A szünet után felzárkóztunk ugyan négy gólra, de aztán elfáradtak a játékosaim, és a visszarendeződésekben elkövetett hibáinkat kihasználó hazaiak lerohanásaiból gólokat kaptunk. - mondta Józsa Krisztián értékelésében.

Jegyzőkönyv:

Győri Audi ETO KC – Alba Fehérvár KC 37-21 (16-11)

Győr, Audi Aréna, 1842 néző, Vezette: Őri Erika, Pozdena Erika

Győri Audi ETO KC: Leynaud – Faluvégi D. 2, V. Kristiansen 2, Nze Minko 6, Blohm 5, Anne M. Hansen 3 (1), Schatzl Nadine 1. Csere: S. Solberg, Glauser (kapusok), Oftedal 3, Pintea 3, Rju 1, Háfra N. 5, Lukács V. 1, Ogonovszky 3, Kürthi 2. Vezetőedző: Ambros Martín

Alba Fehérvár KC: Pijevic – Töpfner, Boldizsár 2, Ohjama 1, Varga E. 2, Utasi 4 (1), Takó 3. Csere: Kubina (kapus), Besszer 4, Gerháth K. 2, Afentaler 1, Domokos D. 1, Szarka A. 1, Bardi, Dubán, Tolnai. Vezetőedző: Józsa Krisztián

Kiállítások: 4, ill. 4 perc Hétméteresek: 1/1, ill. 3/1