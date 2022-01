A tokiói olimpia után robbant a bomba, a NOB a 2024-es párizsi olimpia után leveszi a játékok programjáról az öttusát. A Nemzetközi Öttusa-szövetség aztán a sportág társadalmának nagymérvű tiltakozása ellenére a kiiktatta a lovaglást az öttusa számai közül. A UIPM azt cáfolta, hogy mindezt azért tette volna, mert a német Annika Schleu lova ellenszegülése miatt bukta volna el az olimpiai aranyat Tokióban.

Az olimpiákon 1912 óta szereplő öttusa sokat változott a kezdeti idők óta, s továbbra is a nyári játékokon maradhasson, megint meg kell újulnia. Arra még nem volt példa, hogy az úszásból, futásból, lövészetből, vívásból, lovaglásból álló sportágban számot kelljen cserélni. Most azonban igen. A UIPM munkacsoportja már előállt a javaslatokkal, hogy mi váltsa le a lovaglást, de az ötletekről még nem lehet tudni semmit. Korábban felmerült a kerékpár, mint cseretusa, de az olimpiai sportokban járatos insidethegames.biz honlap úgy értesült, hogy „az ötödik szakág valamilyen akadályversenyt is

tartalmaz majd”.