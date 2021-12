Az év végére volt minden a Csiráty G. Emil Uszodában. Versenyvirtus és lenyűgöző gálahangulat, művészet, sport, örömtánc. Az ORKA SE végre ismét nézők előtt tarthatta hagyományos évzáró gáláját. A fehérvári szinkronúszók összes korosztályos csapata medencébe ugrott. A gála előtt 15-20 kicsi mutathatta be produkcióját egy háziverseny keretében, majd a gyerek korcsoporttól a felnőttekig összesen 55 versenyző táncolt a csillogó víztükör ölelésében. Az idei versenykűrjeiket adták elő, de akadtak, akik ízelítőt adtak a jövő évi programjukból is. Sőt, a juniorok és a felnőttek kifejezetten a gálára is készültek saját maguk által koerografált kűrrel.

Az orkás lányokat Molnár Andrea, Trungel Viktória és a versenyzőként és bíróként is ténykedő Tőke Teodóra edzette az év során.

Idén Szakáll Panna nyújtott igazán kiemelkedő teljesítményt, az ifjú hölgy a junior- és a felnőtt válogatottba is bekerült, a junior csapattal Európa-bajnoki tizedik helyezést ért el.

Az ORKA SE az év utolsó napjaiban pihen, január elején kezdik újra az edzéseket a lányok. A vezetőedző, Molnár Andrea reméli, hogy a következő évad minden versenyét nézők előtt rendezhetik.