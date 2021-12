A családfő, a MOL Fehérvár FC NB III-as csapatának vezetőedzője, Szalai Tamás vezényel edzéseket a piros-kékek utánpótlásában érdekelt három gyermekének, a 8 éves Olivérnek, továbbá az öt és féléves ikreknek, Eriknek és Emilnek. Mindhárom csemete jó viszonyban van a labdával.

- Imádnak futballozni, reményeim szerint labdarúgók lesznek mindhárman, Erik és Emil az U6-os, Olivér az U9-es gárdában szerepel. A kicsik ovifocival kezdtek, aztán lépkedtek feljebb. Nálam is fociztak, Toldi Gáborral dolgoztunk én is az ovifocis programban, az NB I-es együttesben pályaedzősködtem Marko Nikolics mellett, valamint szerda esténként vezettem tréningeket kicsiknek. Az ikrek később Jakab Attilával és Fekete Csabával készültek, Olivér a jelenben már heti háromszor gyakorol csapatával, valamint egyéni képzésen vesz részt Horváth Zoltánnál. A legidősebb tűnik a legtechnikásabbnak, azonban benne még nincs meg az a harcosság, ami a két öccsében, persze, ez még változhat. Jó hangulatúak a téli, délelőtti gyakorlások a stadion melletti, fedett utánpótlás centrumban, rendszeresen csatlakoznak hozzánk Tímár Krisztián fiai is, a nagyobbik öt, a kisebb három esztendős, továbbá néha Toldi Gábor tíz és hétéves fia is rúgja velünk a labdát. Vannak páros gyakorlatok, labdaérzékelés, cselezés, egy-egy elleni küzdelmek, párharcok, valamint egymás közötti játék is.

Szalai Tamás áprilisban vette át a Vidi NB III-as csapatának irányítását, amikor Szabics Imre átvette az NB I-es együttes irányítását.

- Hatalmas élmény volt az a két hónap, amíg irányíthattam a felnőtt együttest, Márton Gábor távozása után. A harmadik helyen vettem át a gárdát, ott is adtam át, valamint a kupában bejutottunk az elődöntőbe, legyőztük a Budafok együttesét, valamint hatalmas bravúrt végrehajtva idegenben vertük 2-1-re a Ferencvárost. Jó szívvel emlékezem erre az időszakra, jó lett volna, ha még tart egy kis ideig, de nem lehetek telhetetlen, tudom, hogy még fejlődnöm kell. Az NB III-as együttes irányítása is komoly kihívás. Aki edzősködni kezd, természetesen a legmagasabb osztályban szeretne edzősködni, remélem lesz majd rá lehetőségem. Január 10-én kezdjük, például Tímár Krisztián, Juhász Roland, Waltner Róbert, Csizmadia Csaba, a pécsi Vas László társaságában.

Forrás: Fehér Gábor / Fejér Megyei Hírlap

A Szalai által dirigált MOL Fehérvár FC II az őszi szezont a 14. helyen zárta az NB III-ban. A cél az, hogy minél több fiatal kapjon bizalmat, akik később az NB I-ben együttesben is bemutatkozzanak, sőt, meghatározók legyenek.

- Amikor áprilisban átvettem az NB III-as együttes irányítását, azt tartottam elsődleges feladatnak, hogy a fiatal labdarúgók fejlesztése mellett a csapat eredményességére is ügyeljünk, előrébb végezzünk a bajnokságban, mint az elmúlt években. Több játékosunk van, akik tavaly a Simek Péter irányította U17-es gárdában szerepeltek, roppant tehetségesek. A támadójátékunk nem volt az igazi, bár az akciókat felépítettük, a helyzeteket kidolgoztunk minden meccsen, kevés volt lőttünk, 20 meccsen 17 alkalommal találtunk be, tehát az egyes átlagunk sincs meg. Többre számítottam, ebben a tekintetben feltétlenül előre kell lépnünk. Mindent mérlegelve, elégedett vagyok a teljesítményünkkel, akadt szériánk, amikor kilenc meccsen veretlenek maradtunk. Úgy érzem, védekezésében sikerült előrelépnünk, korábban ez a játék ezen része nem igazán működött, most stabilak voltunk ebben a tekintetben. Emellett nagyon sok olyan meccs volt korábban, amikor az összkép alapján az egy pontra rászolgáltunk volna, mégis pont nélkül maradtunk. Ősszel ritkán veszítettünk olyan találkozót, amelyen partiban voltunk az ellenféllel szemben, ezt a 8 döntetlenünk is bizonyítja. Nagyon kiélezett a küzdelem a csoportunkban, két-három gyengébb és ugyancsak két-három nagyon erős együttes szerepel, a többi gárda viszont nagyjából azonos játékerőt képvisel. Ha négy-öt ponttal többet szereztünk volna, a középmezőnyben telelnénk, erre meg is volt a lehetőségünk, ugyanis akadt olyan derbi, amelyen két góllal vezettünk, mégsem szereztük meg a három pontot, előfordult, hogy az utolsó percben hagytunk ki tizenegyest. Összességében nem vagyok szomorú, hiszen jó focival jelentkezünk. Akik kilátogatnak a meccseinkre, látják, szervezett a játékunk.