Sportfesztivállal vette birtokba a Zala megyei város szombaton a nemrégiben átadott Kanizsa Arénát. Az eseményen résztvevőket Cseresnyés Péter miniszterelnöki biztos, államtitkár, országgyűlési képviselő és Balogh László, Nagykanizsa polgármestere köszöntötte. A megnyitó után a küzdőtéren a labdarúgásé volt a főszerep: előbb a Polgármester Allstar Válogatott, a Prémium Médiaválogatott (melynek hálóőre Balogh László polgármester volt) és a Parlament Válogatott csapott össze, majd 13 órakor a Ferencváros Öregfiúk és a Nagykanizsa Allstar Válogatott (egykori Olajbányász-játékosok) csapata mérkőzött meg egymással. A nap folyamán az arénában számos sportágat kipróbálhattak az érdeklődők, miközben a parkolóban erősember bemutatóra és a CESA® kamionhúzó országos bajnokságra is sor került, ezúttal pedig nem csak az urak, hanem a hölgyek is számot adtak erejükről.

Négy kategóriában mérkőztek meg a sportemberek: strongwoman, U105, open és masters. A feladat "egyszerű" volt: adott egy 19 tonnás kamion, amit minél gyorsabban el kellett vonszolniuk 18 méteren, hámmal, kötél segítségével. A kötél miatt a nagyobb súlyú versenyzők nem tudták kihasználni a testi adottságaikat, így igazán izgalmas futamokat láthatott a nagyérdemű. A hölgyek versenye annyiban tért el ettől, hogy könnyítésként "csak" a 8400 kg-os traktor várta őket, a szerelvény nélkül.

Mészáros Dávid sokadik győzelmét húzta be idén

Mind open, mind masters kategóriában Fejér megyei győzelem született, előbbiben a sárosdi Mészáros Dávid léphetett fel elsőként a dobogóra, akit Juhász Péter és Labát Ákos követtek, míg utóbbiban a székesfehérvári Mounier Stephane húzta be magabiztosan az első helyet, megelőzvén Juhász Csabát és Deli Tamást. Érdekesség, hogy Mounier Stephane több kamionhúzó ob-n is részt vett már, de ez volt az első, amit sikerült is megnyernie.

A csoportkép ezúttal sem maradhatott el

A hölgyeknél Békési Nikoletta diadalmaskodott, akit Szőcs Petra és Kincs Virág követtek a dobogón, míg az U105-ös kategóriában Juhász Csaba nem talált legyőzőre, őt Pető Viktor és Deli Tamás követték a második és harmadik helyen.

A folytatásban az év utolsó versenye következik december 19-én, mely a Felföldi Challenge Liga 2. állomása lesz Almamellék, Sasréten, hogy aztán a modern Toldik is elvonulhassanak a jól megérdemelt karácsonyi pihenőre.