Az Euroliga első selejtező köre után a Dunaújvárosi FVE együttese kiemeltként csatlakozott a kontinens legjobb női vízilabda csapataihoz. Mihók Attila lányai csütörtökön utaztak el Barcelonába, ahol igen kemény csoportban kell kiharcolniuk a legjobb nyolc közé jutást. Két spanyol favorit (Sabadell, Mataro) mellett az FTC-Telekom is az „E” csoportba került.

A Fradi a csoport első összecsapásán 11-6-os vereséget szenvedett a Sabadell-től.

Péntek este a Mataro ellen ugrottak medencébe az újvárosiak, s bő másfél percnyi játék után Horváth Brigitta találatával szereztek vezetést. Bella Markoch egy percen belül válaszolt, s eme adok-kapok jellemezte az első negyed játékát. A DFVE Gurisatti Gréta, Szabó Nikolett és Mucsy Anna Mandula révén is előnyhöz juttatta csapatát, de Sevenich, valamint Van de Kraats kétszer is rendre egalizált, 4-4. A második 8 perc során lépett meg a DFVE, Mucsy, Szellák és Gurisatti találtak be, 7-4. Kiegyenlített volt a játék a harmadik periódusban, Garda, Mahieu és Gurisatti góljaira Espar, Morell és Sevenich replikáztak, 10-7. A záró felvonásban Gurisatti negyedik találatával, Horváth pedig második góljával biztosította be a DFVE győzelmét (12-8). Az újvárosiak szombaton 12.45-kor a Sabadellelel, vasárnap 12 órakor az FTC-vel találkoznak.