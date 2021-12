Az U19-es kiemelt bajnokságban a Puskás Akadémia gárdája a tizenkét csapatos mezőnyben a második helyen végzett az MTK Budapest mögött. A Székely Gábor vezette felcsúti alakulat azonban csupán rosszabb gólkülönbsége miatt szorult le a képzeletbeli dobogó legfelső fokáról, és egyetlen vereségét is a listavezető elleni találkozón szenvedte el. A Mol Fehérvár FC tizenegy mérkőzést követően a kilencedik helyen várja a tavaszi idényt. Vajda Gusztáv vezetőedző tanítványai idegenben valamivel jobban muzsikáltak, mint hazai pályán, ahol csupán öt pontot gyűjtöttek, szemben a látogatóként szerzett nyolccal.

Az U17-es korosztályban a tabella élén az előzővel szemben már helyet cserélt a Puskás Akadémia az MTK Budapest együttesével, és az élen telel majd Kiss Márton György vezetőedző csapata. Az egyetlen vereségüket a Vasas Kubala Akadémia elleni 0-1 jelentette, riválisaik ellen masszív játékot nyújtva szerepeltek, és korántsem érdemtelenül állnak a mezőny élén. A 17 éveseknél a Mol Fehérvár FC az úgynevezett Alap csoportban állt rajthoz, és itt a második helyre értek az idény zárásával a Paksi FC mögött, de a Szeged-Csanád Grosics Akadémiát megelőzve. Zimmermann Tamás vezetőedző és Nagy Lajos utánpótlás edző csapata nyolc győztes mérkőzés mellett háromszor kapott ki, de a lőtt gólok tekintetében a harmadik legeredményesebb a tizenkét csapatot számláló mezőnyben. Érdekesség, hogy vereségeik közül egyedül a Szeged volt, amely közvetlen vetély­társnak számít, míg a másik két mérkőzésen középcsapatok (Békéscsaba, Budai FC SE) múlták őket felül.

Az U16-os bajnokságban – akárcsak egy korosztállyal feljebb – a Puskás Akadémia lett az őszi első a Ferencváros és a Vasas Kubala Akadémia előtt. Mindössze az Illés Akadémia tudta őket legyőzni (1-2), de az élcsapatoknak nem volt ellenszerük a Körtvélyesi István által dirigált felcsútiak ellen. Az MTK Budapestet 4-0-ra, a Ferencvárost 4-1-re, a Vasas Kubala Akadémiát 5-0-ra győzték le. A Mol Fehérvár FC itt a 8. helyen fejezte be az őszt, Arany Dávid utánpótlás vezetőedző fiai hazai pályán bizonyultak valamivel hatékonyabbnak, kilenc pontot szerezve, míg idegenben négy döntetlen mellett egy-egy győzelem, illetve vereség a mérlegük.

Az U15-ös Kiemelt csoportban is dobogón zárt a Puskás Akadémia, az ETO FC Győr és a DVSC mögött lettek harmadikok. Az akadémisták hét győztes találkozó mellett négyszer betliztek, ennek ellenére csupán egy pont a lemaradásuk az előttük állókhoz viszonyítva. Egy reménybeli gólzsák is játszik náluk, mivel a 15. évében járó Mondovics Kevin nemcsak korosztályában, hanem a 16 éveseknél is ontja a gólokat. Az U15-ben négyszer, az U16-ban kilencszer volt eredményes. Az U15-ben a Mol Fehérvár FC fiai egyelőre sereghajtók a tizenkét csapatot számláló mezőnyben. Mindössze egyszer örülhettek a győzelemnek, december elején a Ferencvárost gyűrték le a Népligetben 3-1-re.

Az U14-es Kiemelt csoportban meglehetősen vegyes képet mutat a tabella, a Budapest Honvéd-Magyar Futball Akadémia toronymagasan áll az élen, 19 ponttal megelőzve a szintén ugyanennyit gyűjtő és második Puskás Akadémiát. Ebben a korosztályban az Alap csoportban játszik a Mol Fehérvár FC csapata, amely az azonos pontszámmal őket üldöző PMFC előtt az első helyen áll. Ezt imponáló gólkülönbségének (81!) köszönheti Palkovics István vezetőedző gárdája, melyből a góllövőlistát vezető Badics Gellért emelkedik ki 29 góllal.