A kanadai profi futballban hosszú éveket töltő csatár, Stiven Mikhail november 4-én érkezett Fejér megyébe, és december 10-ig marad. A tervek szerint január 4-én jön ismét, és megkezdi a munkát a település női szakágánál. A fiatal szakvezető 12 évesen kezdte a futballt hazájában, végigjárta a szamárlétrát, korosztályos válogatott nem volt soha, a felnőtteknél sem mutatkozott be címeres mezben, de ismert csatárnak számított. A Canadian Professional Soccer League-­ben jutott szóhoz, az országos bajnokságban, a North York Astros együttesében.

– Az amerikai bajnokságban, a döntően az Egyesült Államokban székelő gárdákkal zajló MLS-ben a legkomolyabb a színvonal, ott három kanadai egylet szerepel, a Montréal, a Toronto és a Vancouver. Roppant szervezett bajnokság, több magyar játékos is szerepel ott, ezt a ligát nem túl régen hozták létre. Négy éve fejeztem be a focit, edzősködni kezdtem, három akadémián dolgoztam, először a Richmond Hill Raiders­nél, U12-es korosztállyal, később a Klienburg Lions volt a munkáltatóm, jelenleg a Pro Stars FC edzői állományának vagyok a tagja. Előbbi klubnál 15 ezer fiatallal foglalkoztunk, Klienburgben 1200 focistával, a Pro Starsnál elitképzés folyik, 300 labdarúgóval. Azzal a céllal érkeztem Magyarországra, hogy tapasztalatot gyűjtsek, illetve én is átadjak valamit abból, amit pályafutásom során szereztem. Az álmom az, hogy Európában dolgozzam.

Mikhail egy hónappal ezelőtt érkezett. A tengerentúli akadémia főnöke, társtulajdonosa a magyar Komlódi József, a korábbi futballista évekkel ezelőtt érkezett Kanadába. Baráti viszonyt ápol a csákvári klub első emberével, Nagy Sándorral, ő ajánlotta be az elnöknek a fiatal szakvezetőt. „Németországban, Tü­bingenben szereztem az UEFA B licencet, a folytatásban a többi papírt is Európában szeretném megszerezni. A Bajnokok Ligája az álmom, hogy stábtag legyek ezen sorozaton szereplő együttesben. A cél mindig a csúcs, akkor lennék igazán elégedett, ha vezetőedzőként nyernék Bajnokok Ligáját, persze tudom, hogy ettől még nagyon messze vagyok. Játékosként Roberto Baggio volt a példaképem, az edzők közül José Mourinho a kedvencem. A kanadai futball feljövőben van, a női válogatott olimpiai bajnok lett Tokióban, valamint nálunk szerepel a világ egyik legjobb játékosa, Christine Sinclair. A férfiak is fejlődnek, közvetlenül a magyarok mögött helyezkednek el az aktuális világranglistán, a 40. helyen, továbbá a világon elsőként jutottak ki a katari vb-re, az USA, Mexikó és Panama előtt” – közölte Mikhail.

A csákváriak utánpótlását vezető Berndt András elmondta, a kanadaiak női labdarúgás tekintetében egyértelműen előttünk járnak, az Aqvital FC három együttest működtet a gyengébb nem tekintetében, az U16-os gárda a leány regio­nális bajnokságban szerepel, az U19-es együttes szintén a regionális pontvadászatban, a felnőttek pedig a megyei bajnokságban rúgják a labdát.

– Kanadában jól működik a női foci, Stiven Mikhail tapasztalataira szükségünk lehet. Egyelőre ismerkedik a körülményekkel, tetszik neki az itteni infrastruktúra, a tervek szerint januárban folytatjuk a közös munkát – jegyezte meg a csákvári klub tulajdonosa, Nagy Sándor.