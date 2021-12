Három olimpiai és harmincegy világbajnoki aranyérem kétségkívül egy korszakos világklasszis életének legfontosabb tárgyi emlékei. De ugyanilyen fontos egy nemzeti színű szalagon függő kis műanyag medál is. Mert az volt az első, amelyet még gyermekként éppen a sukorói pályán szerzett.

2021. november 25-én egy hideg, szürke délelőttön a féltve őrzött érem a sportág királynőjének nevét viselő komplexum alapkövébe került, hogy záloga legyen azoknak a céloknak, amelyeket a Kovács Katalin Nemzeti Kajak-Kenu Sportakadémia képvisel majd, 2024 nyarától.

– Az utánpótlás-nevelés bázisa lesz, tehetségeket menedzsel, és módszertani központként is funkcionál, Magyarország egyedülálló intézményeként – erősítette meg Juhász Roland államtitkár a kormányzat vízióját.

55 milliárdból épül a létesítmény, az üzemeltetést az állam fogja vállalni. A 19 ezer négyzetméteres főépületben fedett versenypálya, feszített tükrű tanmedence, wellnessrészleg, számos sportpálya mellett kollégium is épül, mely 14 kerekesszékes sportoló elhelyezésére is alkalmas lesz. A versenyzők kollégiumban lakhatnak, egyéni tanrend szerint tanulhatnak. Minden szükséges elméleti oktatást egy helyen kapnak majd meg. Konferenciaterem, étterem, közösségi helyiségek, tantermek is lesznek az akadémián. Egy másik 7000 négyzetméteres épületben fedett tesztpálya, és a többi között evezős, és kajak-kenu hajótárolók épülnek. Teljes tereprendezést végeznek, rekortán, műfüves futballpálya, és számos parkoló is épül.

Bárki lehet a saját életének bajnoka

Könnyek szöktek Kovács Katalin szemébe. A kajakozás királynője meghatottan, izgatottan állt az alapkőletételre váró plénum előtt. Visszaemlékezett arra, amikor tizenegy esztendősen először ment le edzésre a Budapesti Spartacus vízitelepére.

– Büszkén, izgalommal, várakozással telve jártam minden nap edzésre. Élveztem a kajakozást, szerettem a megtartó, biztonságos közeget, mígnem tizenkilenc éves koromban megértettem, hogy a sport ennél többet jelent számomra. Nagyobb, elérhető célokat fogalmaztam meg magamnak

– emlékezett vissza a sportág egyik legnagyobbja.