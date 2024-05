Ha szigorúan vesszük, hivatalosan csak csütörtökön, május 23-án 17 órakor veszi kezdetét az idei Bicskei Napok, hiszen ekkor tartják a megnyitót a Petőfi Művelődési Központban, ahol mindjárt két kiállítás is nyílik: az Égig érő templomom a bicskei katolikus templom 250. születésnapja alkalmából a Szent László Általános Iskola növendékeinek, tanárainak és a diákok családtagjainak fotóiból összeállított tárlat, míg a Katolikusok Bicskén című jubileumi kiállítás a Bicskei Római Katolikus Közösség fennállásának 300. évfordulója alkalmából született.

Pénteken, május 24-én 10 órakor a Születésfa felöltöztetésével indul a nap, ami több mint egy évtizedes hagyomány a városban a Bicskei Napok kezdetén. A napi programokat a Bicske Szíve Parkban tartják, ahová 18 órakor sokak örömére a Fradi kamion is begördül és május 26-ig minden nap ott is lesz. A zenei koncertek sora – Hello Pisti!, Peter Srámek, Delhusa Gjon -19 órakor veszi kezdetét, 22 órakor retró diszkó várja a táncolni vágyókat, aztán 22.30 órakor DJ Turán és Goffa zárja a napot.

Szombaton reggel 6 és éjfél között egész nap folynak a programok, egymást váltják a fellépők, a bemutatók. A teljesség igénye nélkül: lesz horgász-, és főzőverseny, retró véradás, ingyenes szűrővizsgálatok, kirakodóvásár, mazsorettek, tűzzsonglőrök, kézművesfoglalkozás, társasjáték. Este 10 órakor érkezik Lofti Begi, éjfélkor pedig újabb diszkót tartanak, sztárvendégekkel.

Vasárnap szintén a Bicske Szíve Parkban zajlanak az események, melyek sorát 10 órakor a Bicskei Íjászok bemutatója nyitja meg, de ismét több zenés produkcióval készülnek a szervezők, akik habpartyt is ígérnek 11 órakor. A Bicskei Napok vasárnap 17 órakor a Bicskei Koncertfúvós zenekar meglepetésműsorával zárul.