Klasszikusok és kortárs művek, vígjátékok, tragédiák és musicalek is helyet kaptak a Vörösmarty Színház következő évadának repertoárjában. Az évadhirdető sajtótájékoztató előtti percekben elsőként váltotta meg a következő évadra szóló bérletét Cser-Palkovics András polgármester.

– Nagyon érdekes és izgalmas évad vár ránk. Ez az évad is jó példája az együttműködésnek, hiszen a város kulturális életének gazdagságát is be tudjuk mutatni. Az önkormányzat büszke arra, hogy kulturális intézményeket tart fenn, hiszen ezek az intézmények Székesfehérvár és a régió kulturális életében is meghatározóak – fogalmazott a polgármester.

A teátrum társadalmi szerepvállalásának fontosságát hangsúlyozta köszöntőjében Szikora János, a Vörösmarty Színház igazgatója, aki arról beszélt, a teátrum a közösség színháza is.

– A közösség színházának van egy komoly társadalmi szerepvállalási feladata, ami a kultúra közvetítése mellett az, hogy folyamatosan keressük azokat az új formákat, melyekkel meg tudjuk szólítani a város közösségét, illetve megnyilvánulási, önkifejeződési formákat adjunk számukra – mondta Szikora, s példaként elmondta: mindezen törekvéseket szolgálja az évről évre megrendezett Atlantisz Program, a rendhagyó irodalomórák és a színházi beavatók.

– A következő évad műsortervét a klasszikus és a kortárs irodalom reprezentánsaiból való válogatás jellemzi. Idén is folytatjuk az együttműködési szándékunkat, a komáromi és a debreceni színházzal hozunk létre együttműködési formákat. Előbbivel koprodukciót, utóbbival pedig előadáscserét csinálunk, melynek keretében Debrecenbe visszük A király beszédét, ők pedig a Lúdas Matyi című mesejátékot hozzák Fehérvárra. Bérletkonstrukcióink között újdonságként vezetjük be a Szurdi Miklós bérletet, ebben zenés művek és a vidám, népszerű produkciók kapnak helyet – ismertette a teátrum igazgatója.

A sajtótájékoztatón a következő évadban közreműködő rendezők ismertették az általuk színre vitt produkciókat. Horváth Csaba rendezésében Móricz Zsigmond Úri muri című regényének színpadi adaptációját láthatják a nézők.