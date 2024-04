Tóth János több évtizedes zenei pályafutással a háta mögött 2009-ben adta ki a Boldog-szomorú blues címet viselő szólóalbumát, melyen a Trendetlen formáció - melynek felállása az elmúlt évtizedek változatos zenei formációiból és barátságaiból forrott ki. Ezt a címet viseli a születésnapi koncert is.

Tóth János Rudolf gitáros, énekes, zeneszerző, ma is aktív zenész, aki játszott többek között a Kex zenekarban, a Bergendyben, a Hobo Blues Bandben, és más formációkban is. Több évtizede hirdeti és ápolja a blues, a soul, a rock értékeit. Ott volt a legendás időkben, amikor ezek a műfajok hazánkban is teret nyertek, számos mára legendává vált zenésszel, énekessel játszott együtt. Jellegzetes énekhangját hallhattuk pl. az 1986-ban mozikba kerülő Macskafogó című animációs film egyik slágerében, a Négy Gengszter című dalban, de ő volt a zeneszerzője Földes László Hobo 1996-ban megjelent Imák és mantrák című albumának is.

A szombat este 19 órakor kezdődő koncerten sok ismert dalra lehet számítani, többek között az említett műfajok nagyjaitól - Jimi Hendrix, Eric Clapton,Steve Winwood, stb. – is. Akik pedig előadják: Tóth János Rudolf - ének, gitár / Lee Olivér - gitár, vokál / Petendi Tamás – gitár / Gyöngyösi Gábor - billentyűk, vokál / Zsoldos Tamás – basszusgitár / Móré Attila - dobok, vokál.

Jegyek kaphatók a Floriana Könyvtárban vagy a csakvarszinhaz.hu oldalon.