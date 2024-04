Milyen szálak fűzik Szécsi Pálhoz és munkásságához?

– 2012-ben, a Vörösmarty Színházban volt Csikós Attila Két összeillő ember című darabjának az ősbemutatója Telihay Péter rendezésében. Váradi Eszter Sárának és nekem íródott a színdarab és évekig játszottuk nagy sikerrel. Azóta számtalan fellépésen énekeltem már egy-két Szécsi-dalt.

Hogyan született meg a produkció ötlete és milyen út vezetett a megálmodástól a megvalósításig?

– Tavaly nyáron elolvastam újra a dalszövegeit és azt éreztem, hogy nekem ezzel még foglalkoznom kell, van vele még dolgom. Beleástam magam újfent az életébe. Minden létező könyvet elolvastam, ami róla szól. Kutatásom során vele készült interjút sajnálatomra nem nagyon találtam. Majd kiválasztottam a dalokat és elkezdtem írni a darabot, amihez nagy segítségemre voltak Szécsi Katalin könyvei. Törekedtem arra, hogy minden, ami jelentős történés volt az életében, az megjelenjen az előadásban. Illetve azok az emberek is, akik meghatározóak voltak élete alakulásában. Az előadásban hangjáték formájában szólalnak meg ezek a karakterek, Ballér Bianka, Varga Mária, Váradi Eszter Sára, Juhász Illés és Kelemen István, a Vörösmarty Színház művészeinek megformálásában. A játékteret három részre osztottam, lakás, színpad és utca. Három kiváló zenész kíséri a dalokat: Réti Anikó, Kovács Gergő és Kovács Zsolt. Izgalmas munkafolyamat volt a darab szerkesztésétől, megírásától a színpadra állításig.

A darabot nemcsak előadja, hanem ő maga írta és rendezte

Fotó: Burkus D. Egon

Március 27-én volt a premier, telt ház előtt. Hogy sikerült a debütálás, hogy érezte magát?

– Meghatározó, fantasztikus estét élhettem meg a közönséggel. Sűrű volt a levegő. Már az első dal és jelenet után érezni lehetett, hogy hatással van a nézőkre. Óriási siker volt, ráadás számot is kellett énekelnem. Nagyon hálás és boldog voltam a bemutató után.

Azóta is töretlen a produkció sikere, májusban is telt házas mindegyik előadás. Hogy tervezi, nyáron is láthatja a közönség? Esetleg szabadtéren is megvalósítaná?

– Júniusban is több alkalommal látható lesz majd a Vörösmarty Színház Kozák András Stúdiójában. Bízom benne, hogy sokszor, akár az ország több pontján is eljátszhatom majd az előadást. Annyit elárulhatok, hogy már kaptam felkérést másik városból is.

Melyik a kedvenc Szécsi Pál dala és miért?

– Nehéz erre válaszolni. Mindegyik dalt nagyon szeretem énekelni. Az egyiket a szövege, a másikat a dallama, a harmadikat a játékossága miatt kedvelem és sorolhatnám tovább, hogy melyik, miért áll hozzám közel. Nem véletlen, hogy hosszú évtizedek után is még mindig slágerek és szeretik az emberek.

Töretlen a produkció sikere a pozitív nézői visszajelzések pedig elárasztják a közösségi médiát

Fotó: Burkus D. Egon

Fontos üzenetet is hordoz az előadás úgy gondolom. A szórakoztatáson felül milyen célja van, mit szeretne közvetíteni a darabbal?

– Szécsi Pál már gyerekkorában annyi sebet kapott, amit nem tudott feldolgozni. Édesapja egyéves korában meghalt, édesanyja elhagyta, nevelőszülőkhöz került. Örökös szorongásban élt és többször kísérelt meg öngyilkosságot, a nyolcadik végzetes lett. Minden ember életében vannak nehézségek, fájdalmak, kihívások. Keresni és mindig meg is kell találni a kapaszkodókat, legyőzni a problémákat, mert élni igenis jó. Ahogy Szécsi Pál is énekelte „Messze tűnnek majd az árnyak, és vár rád egy szebb, egy új világ.”