Csányi László, a Magyar Rádió Gyermekkórusának egyik alapítótagja – felesége, Botka Valéria volt a másik – 1924. április 23-án született Csákváron, vagyis majdnem napra pontosan 100 éve. Emlékére 2010 óta minden évben összegyűlnek a Gyermekkórus tagjai, akik a házaspár vezetése alatt énekeltek (1955-1985) egy kis megemlékezésre. Idén a 14. koszorút helyezte el Várkonyi Mátyás, a Csányi László Baráti Társaság elnöke az emléktáblánál. – Örömmel tölt el, hogy erre a jeles évfordulóra mintegy kétszáz egykori kórustag jött el. Ennyien még egyik évben sem voltunk, és kórustalálkozót sem szervezünk a karnagy születésnapjára minden esztendőben, ilyenre eddig csak kétszer volt példa. De kevesen még sosem voltunk - mondta a koszorúzást követően az elnök, aki hozzátette, a házaspár lánya, Csányi Valéria is rendszeresen eljön a megemlékezésekre.

Fotó: Fehér Gábor / FMH

- Fontosnak tartjuk, hogy Csányi László és Botka Valéria munkássága fennmaradjon, hiszen fantasztikusat alkottak! De számunkra az is fontos, hogy azoknak az éveknek az emléke is megmaradjon, amit gyerekként a kórusban egymással és velük együtt tölthettünk. Különböző generációk kórustagjai jöttek össze ma Csákváron és a kórusfesztiválnak köszönhetően olyanokkal is találkozhattunk, akiket évtizedek óta nem láttunk, mégis emlékszünk egymásra. A zene öröke összeköt minket. Belénk ivódott azokkal az értékekkel együtt, amit Csányi Lászlótól, aki precizitásával, igényességével és a szeretetével nevelt bennünket, kaptunk - emlékezett vissza Tímár Edit, a Gyermekkórus egykori tagja, később titkára.

Hogy a kórustagok valóban emlékeznek még a kórusművekre, a szövegükre és a saját szólamukra is, az mindjárt a koszorúzáson kiderült, hiszen spontán kettőt is elénekeltek közösen. Szépen csengett több szólamban a Te drága szép, tündéri föld, valamint a Néked zeng ez a dal, /Szívünk téged ünnepel ma kezdetű dal is.

Ezt követően a délután fellépésekkel folytatódott a Floriana Könyvtár és Közösségi Ház színháztermében, ahol öt kórust és egy vokált hallgathattak meg az érdeklődők. A csákváriakon kívül olyan együttesek szerepeltek, melyekben a Gyermekkórus egykori tagjai énekelnek.