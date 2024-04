– NaTE egyik fontos tevékenysége a hagyományok felelevenítése, megőrzése, azok továbbörökítése a jövő nemzedékének. Ezen okból felkerekedtünk és egészen Egerig meg sem álltunk, ahol a hagyományőrzés szinte minden formája képviseltette magát az elmúlt hétvégi programon – hangsúlyozta Szekeres Béláné elnök, aki az esemény részletibe is beavatta portálunkat:

Rendhagyó történelemóra keretében ismerkedhettek meg a vendégek a huszárok életével.

Fotó: NaTE

– Rendhagyó történelemóra keretében ismerkedtünk a huszárok életével, hallgattunk népdalokat, néztünk népi mesejátékot. Korzóztunk a Kézműves Sétányon, kóstoltuk a hungarikum ételeket úgy mint Karcagi birkapörkölt, Bajai halászlé, Csabai kolbász, Hortobágyi slambuc, vagy más néven öhöm és még sorolhatnám. Mindemellett kapcsolatokat építettünk, "szakmai" beszélgetéseket folytattunk, sok tapasztalatot gyűjtöttünk. Örültünk a lehetőségnek, hogy ennyire tartalmas programon vehettünk részt ebben a történelmi városban, amelyhez egyébként is ezer szállal kötődünk, hiszen helyi szervezetekkel is jó baráti kapcsolatot ápolunk és a Kárpát-medencei civilszervezeti találkozónkat is itt tartottuk. A nap zárásaként a történelmi belvárosában tettünk egy kellemes sétát. Kissé fáradtan, de hatalmas élményekkel tértünk haza.