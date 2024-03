Az est házigazdája – Karácsony András közművelődési szakember – nyitotta meg a rendezvényt, majd átadta a szót önkéntes, ám nagyon lelkes segítőjének Mészáros Hajnalkának. Róla annyit lehet tudni, hogy pedagógus, és felkérésre vállalta e fontos feladatot, hogy levezesse a kvízt, de a kérdések elkészítésében is jócskán van szerepe. Ezúton is köszönik neki a az önzetlen segítséget a szervezők.

Karácsony András egy érdekes esetről is beszámolt a feol.hu-nak:

– Az est folyamán találkozhattak az alábbi témákkal a résztvevők: népies szavak, húsvét, zene, közmondások, földrajz, Budapest. Érdekesség volt, hogy egy úrhidai csapat is érkezett, de sajnos 9 fővel. A szabály viszont úgy szól – és ők ezt elfogadták – hogy ha hatnál többen vannak, akkor a végeredményből levonnak 5 pontot. Így fordulhatott az elő, hogy az egyébként pontjai alapján első helyen végzett csapat visszacsúszott a harmadik helyre. Második helyen végzett a Másnap FC csapata, a dobogó legfelső fokára a tavaly is nagyon eredményes Ezüsttanya állhatott fel. A következő alkalom előreláthatólag április 26. lesz, ahol már valószínű a nyolcadik csapat is jelen lesz, akik sajnos most betegség miatt maradtak távol.