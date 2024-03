Már készülnek a nyárra 1 órája

A télnek vége, íme a nyári szezon listája a kápolnásnyéki Csajághy Laura Szabadtéri Színpadon

Ahogy bezárult a Csajághy Téli Pavilonja a Hadart Színház „Jöhetsz drágám!” című előadásával, azzal a lendülettel be is mutatták az idei nyári évad legfontosabb eseményeit. A kápolnásnyéki szabadtéri színpadon ebben a szezonban is sokféle formáció megfordul.

S. Töttő Rita S. Töttő Rita

A Hadart színház hétvégi előadása a Csajághy Téli Pavilonban Fotó: Kőmíves András

2020 júliusában adták át a Csajághy Laura Szabadtéri Színpadot Kápolnásnyéken, a Vörösmarty Emlékház parkjában, amely azóta is folyamatosan, teltházzal üzemel. A Velencei-tó térségében azonban ma már nem lehet szezonális kultúráról beszélni, éppen ezért a Csajághy a téli időszakban sem hagyta abba működését – csupán csak beköltözött a Halász Gedeon Eseményközpontba. A Csajághy Téli Pavilon előadássorozatát a Hadart Színház Jöhetsz drágám! című vígjátéka zárta múlt hét végén, a szervezők pedig már készülnek a nyárra. A kiadott programtervezet szerint idén június 7-én, 19 órakor a Fitos Dezső Társulat néptáncszínházi előadásával, A faluval kezdődik a szezon. Szente Vajk idén is hoz produkciót a térségbe: június 22-én az Aranylakodalom című vígjátékkal érkezik a Játékszín. A Magyar Tavak Fesztiválja immáron hagyományosan hozza a Velencei-tóra programját: június 28-án a Csajághy Laura Szabadtéri Színpadon lesz ugyanis a gálakoncert. A dzsungel könyvét Dés László-Geszti Péter-Békés Pál rendezésében láthatja Kápolnásnyéken a közönség június 29-én, a Kalamazoo című komédiát pedig július 7-én. Fenyő Miklós és Tasnádi István: Made in Hungária című musical előadása a tervek szerint július 20-án pörgeti fel a Csajághy közönségét, a Tombol az erény című bohózat pedig augusztus 4-én nevetteti meg őket. Augusztus 23-án az Örömszülők című vígjáték lesz a nyári szezon záróprogramja a színpadon.

Ezek is érdekelhetik

Hírlevél feliratkozás Ne maradjon le a feol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!