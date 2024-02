Tíz úgynevezett roll-upon mutatják be a múzeum legszebb tárgyait azon a vándorkiállításon, amely a Kulturális és Innovációs Minisztérium támogatásával a Nemzeti Művelődési Intézet szervezésében a Szent István Király Múzeum és a Nemzeti Múzeum közös munkájával valósult meg. – A települések maguk jelezhették, hogy milyen, a program keretében a múzeum által meghirdetett programra tartanának igényt. Ezek egyike a vándorkiállítás, de emellett volt lehetőség többek között felnőtt vagy iskolai közösségek számára a településen tartott múzeumpedagógiai foglalkozást kérni, illetve arra is, hogy egy-egy közösség tagjai látogatást tegyenek valamelyik múzeumi kiállítóhelyen Székesfehérváron vagy Gorsiumban – mondta el kérdésünkre Szirtes Mónika, múzeumpedagógus, akitől azt is megtudtuk, Fejérben a Bicskei járás mellett a megye közép-keleti régiójában volt a legnagyobb az érdeklődés.

A vándorkiállítás összesen tíz települést jár be a megyében. Elsőként Pákozdon lehetett megnézni a hónap elején, szerdán pedig Gyúróra érkezik. A tíz tabló összeállításakor a múzeum munkatársai igyekeztek úgy kiválogatni a bemutatásra kerülő régészeti tárgyakat, hogy azok között szerepeljenek a kiállításra igényt tartó településeken vagy közelükben talált leleteket is.

- A roll upok magukban is hordoznak információkat a régészeti tárgyakkal és a hozzájuk kapcsolódó történelmi korszakkal kapcsolatban, de a kiállítás megnyitóján tárlatvezetést is tartunk, illetve múzeumpedagógia foglalkozás keretében is beszélgetünk róluk. Gyúrón pl. az ókori Róma adja majd ennek a témáját, viszek olyan régészeti lelet másolatokat, amiket kézbe is vehetnek majd az érdeklődők, így közelebbről is megismerhetik a korszak kincseit. A programsorozat célja közelebb vinni az emberekhez a múzeumot – tette hozzá Szirtes Mónika.

Gyúrón a megnyitót február 28-án szerdán 13.30 órakor tartják, ezt követően március 12-ig lehet megnézni a kiállítást. A következő állomás Tabajd lesz, ahol március 21-én nyitják meg a vándorkiállítást, ami onnan később Felcsútra költözik át. A további helyszínekért és dátumokért érdemes figyelemmel kísérni a helyi művelődési házak, faluházak programját!